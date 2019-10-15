|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 жов, 2019 15:14
greenozon написав:
Пішов обзвін клієнтури щодо акції
правда на питання щодо типу проводки (СЕП чи п2п) був посланий на 7776
порада працівникам банку, якщо ви читаєте свою улюблену гілку на цьому ламповому форумі - ТЕСТУЙТЕ свої продукти-акції-карти-і все інше,
щоб знати що де як і робити клієнтів хеппі! <8)
Клиентов они вряд ли больше осчастливят, а вот свинорылам могут испортить аппетит. Так что, "работает - не трожь"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9488
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6318 раз.
- Подякували: 2538 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: Сер 16 жов, 2019 15:15
greenozon написав:
Пішов обзвін клієнтури щодо акції
правда на питання щодо типу проводки (СЕП чи п2п) був посланий на 7776
порада працівникам банку, якщо ви читаєте свою улюблену гілку на цьому ламповому форумі - ТЕСТУЙТЕ свої продукти-акції-карти-і все інше,
щоб знати що де як і робити клієнтів хеппі! <8)
В чаті сказали - лише р2р, по телефону - спосіб не має значення
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 6253
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 237 раз.
- Подякували: 978 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 16 жов, 2019 15:21
vollena71 написав:
Ні
КДВ
Зарахування грошових переказів,Swift 0,5% від суми
Комісія за поповнення картки в ABank24 безготівковим платежем з своїх карт, через термінал самообслуговування, касу банку, безготівковим платежем від третіх осіб
0,5% від суми
Специально проверила сейчас на практике: ушло с карты ПУМБ 2грн, на КДВ Абанка зачислено 1,99 комиссия 0,01 на стороне Абанка
Завжди поповнюю КДВ двохходівкою без комісії.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 29705
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1499 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 жов, 2019 15:24
klug написав: Квесторе_поверніться написав: Flamingo написав:
А если на Уни долг в грейсе? Досрочно гасить?
Він сам загаситься.
2 уні, одна з 0 лімітом - завжди так працювали.
Уні лише у динозаврів, новим клієнтам з вільним входом дають лише одну зе картку.
+ динозавров тоже в отделении предупреждает - когда ваша вторая уни закончится мы новую не перевыпустим
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 3132
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 632 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 жов, 2019 15:25
Квесторе_поверніться
І зможете при цьому взяти участь в акції щодо повернення кешбеку?
Можна і в ПП.
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 6253
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 237 раз.
- Подякували: 978 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 16 жов, 2019 15:33
V2, це треба тестити.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 29705
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1499 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 жов, 2019 15:34
двохходівка це налік на авклад?
-
v57
-
-
- Повідомлень: 2312
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 жов, 2019 15:38
Квесторе_поверніться
Маю сумніви, що вдасться, але побажаю Вам удачі!
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 6253
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 237 раз.
- Подякували: 978 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 16 жов, 2019 15:41
Квесторе_поверніться написав:
Завжди поповнюю КДВ двохходівкою без комісії.
мне КДВ нет необходимости пополнять, для пополнения депозитов есть Уни без КЛ.
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 2182
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 436 раз.
- Подякували: 435 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 16 жов, 2019 15:58
vollena71 написав: Квесторе_поверніться написав:
Завжди поповнюю КДВ двохходівкою без комісії.
мне КДВ нет необходимости пополнять, для пополнения депозитов есть Уни без КЛ.
Теж є Уні з 0 лімітом. Але якщо є нал стараюсь на КДВ закинути.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 29705
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1499 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35225
|4355514
|
|
|77509
|9161743
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16477
|2342859
|
|