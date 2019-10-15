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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1358135913601361

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 15:14

  greenozon написав:Пішов обзвін клієнтури щодо акції :)
правда на питання щодо типу проводки (СЕП чи п2п) був посланий на 7776 :)

порада працівникам банку, якщо ви читаєте свою улюблену гілку на цьому ламповому форумі - ТЕСТУЙТЕ свої продукти-акції-карти-і все інше,
щоб знати що де як і робити клієнтів хеппі! <8)
:wink:

Клиентов они вряд ли больше осчастливят, а вот свинорылам могут испортить аппетит. Так что, "работает - не трожь" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 15:15

  greenozon написав:Пішов обзвін клієнтури щодо акції :)
правда на питання щодо типу проводки (СЕП чи п2п) був посланий на 7776 :)

порада працівникам банку, якщо ви читаєте свою улюблену гілку на цьому ламповому форумі - ТЕСТУЙТЕ свої продукти-акції-карти-і все інше,
щоб знати що де як і робити клієнтів хеппі! <8)


:wink:


В чаті сказали - лише р2р, по телефону - спосіб не має значення :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 15:21

Re: А-Банк

  vollena71 написав:Ні
КДВ
Зарахування грошових переказів,Swift 0,5% від суми
Комісія за поповнення картки в ABank24 безготівковим платежем з своїх карт, через термінал самообслуговування, касу банку, безготівковим платежем від третіх осіб
0,5% від суми
Специально проверила сейчас на практике: ушло с карты ПУМБ 2грн, на КДВ Абанка зачислено 1,99 комиссия 0,01 на стороне Абанка

Завжди поповнюю КДВ двохходівкою без комісії.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 15:24

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:А если на Уни долг в грейсе? Досрочно гасить? ;)

Він сам загаситься.
2 уні, одна з 0 лімітом - завжди так працювали.

Уні лише у динозаврів, новим клієнтам з вільним входом дають лише одну зе картку.

+ динозавров тоже в отделении предупреждает - когда ваша вторая уни закончится мы новую не перевыпустим :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 15:25

Квесторе_поверніться

І зможете при цьому взяти участь в акції щодо повернення кешбеку? :roll:
Можна і в ПП.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 15:33

V2, це треба тестити.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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двохходівка це налік на авклад?
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 15:38

Квесторе_поверніться
Маю сумніви, що вдасться, але побажаю Вам удачі! ;)
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 15:41

  Квесторе_поверніться написав:Завжди поповнюю КДВ двохходівкою без комісії.

мне КДВ нет необходимости пополнять, для пополнения депозитов есть Уни без КЛ.
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 15:58

  vollena71 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Завжди поповнюю КДВ двохходівкою без комісії.

мне КДВ нет необходимости пополнять, для пополнения депозитов есть Уни без КЛ.

Теж є Уні з 0 лімітом. Але якщо є нал стараюсь на КДВ закинути.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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