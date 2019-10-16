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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 жов, 2019 18:36
Не проще было просто сделать бонус до депозиту 0.5% на том же минфине, и не выдумывать ребусы с кешбеками. Аудитория то одна и та же...
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vanok
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Додано: Сер 16 жов, 2019 18:38
vanok написав:
Не проще было просто сделать бонус до депозиту 0.5% на том же минфине, и не выдумывать ребусы с кешбеками. Аудитория то одна и та же...
Если я правильно понял условия из файлика - тут кешбек обещают чистоганом (за пополнение карты и размещение депо)
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Додано: Сер 16 жов, 2019 18:40
Вкладчик1234 написав: vanok написав:
Не проще было просто сделать бонус до депозиту 0.5% на том же минфине, и не выдумывать ребусы с кешбеками. Аудитория то одна и та же...
Если я правильно понял условия из файлика - тут кешбек обещают чистоганом (за пополнение карты и размещение депо)
Ключевое слово "обещают" при выполнении каких то условий п2п, 2 дня и т.п. Я согласен грязными, но без неожиданностей...
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vanok
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Додано: Сер 16 жов, 2019 18:45
vanok написав: Вкладчик1234 написав: vanok написав:
Не проще было просто сделать бонус до депозиту 0.5% на том же минфине, и не выдумывать ребусы с кешбеками. Аудитория то одна и та же...
Если я правильно понял условия из файлика - тут кешбек обещают чистоганом (за пополнение карты и размещение депо)
Ключевое слово "обещают" при выполнении каких то условий п2п, 2 дня и т.п. Я согласен грязными, но без неожиданностей...
думаю будут как и моня не выплачивать при перечислении из банков, которые не берут комиссию за платежи в другие банки...
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Додано: Сер 16 жов, 2019 21:23
vanok написав:
Не проще было просто сделать бонус до депозиту 0.5% на том же минфине, и не выдумывать ребусы с кешбеками. Аудитория то одна и та же...
Я, наприклад, не хочу палити свої фінансові операції ні на яких мінфінах. Вирішити питання напряму з банком виглядає на багато кращим варіантом.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 21:26
vanok написав: Вкладчик1234 написав: vanok написав:
Не проще было просто сделать бонус до депозиту 0.5% на том же минфине, и не выдумывать ребусы с кешбеками. Аудитория то одна и та же...
Если я правильно понял условия из файлика - тут кешбек обещают чистоганом (за пополнение карты и размещение депо)
Ключевое слово "обещают" при выполнении каких то условий п2п, 2 дня и т.п. Я согласен грязными, но без неожиданностей...
кстаті о птічках!
допустимо виконані усі умови - переказ із іншого банку, відкриття депо, є +1%
далі - який регламент виплати КБ?
якщо відкрив декілька депо по цій акції, де це все діло відслідковувати, кого пінати.. знову ж таки через який час
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greenozon
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Додано: Сер 16 жов, 2019 22:08
greenozon
Згідно умов акції - нарахування кешбеку 1 раз в тиждень.
Правда, в який день - не уточнюється ...
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