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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1360136113621363>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 17:41

який сенс закидати на карту (КДВ) призначення якої - знімати в 0 із АТМ :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:36

Re: А-Банк

Не проще было просто сделать бонус до депозиту 0.5% на том же минфине, и не выдумывать ребусы с кешбеками. Аудитория то одна и та же...
vanok
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:38

  vanok написав:Не проще было просто сделать бонус до депозиту 0.5% на том же минфине, и не выдумывать ребусы с кешбеками. Аудитория то одна и та же...

Если я правильно понял условия из файлика - тут кешбек обещают чистоганом (за пополнение карты и размещение депо)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:40

  Вкладчик1234 написав:
  vanok написав:Не проще было просто сделать бонус до депозиту 0.5% на том же минфине, и не выдумывать ребусы с кешбеками. Аудитория то одна и та же...

Если я правильно понял условия из файлика - тут кешбек обещают чистоганом (за пополнение карты и размещение депо)

Ключевое слово "обещают" при выполнении каких то условий п2п, 2 дня и т.п. Я согласен грязными, но без неожиданностей...
vanok
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:45

  vanok написав:
  Вкладчик1234 написав:
  vanok написав:Не проще было просто сделать бонус до депозиту 0.5% на том же минфине, и не выдумывать ребусы с кешбеками. Аудитория то одна и та же...

Если я правильно понял условия из файлика - тут кешбек обещают чистоганом (за пополнение карты и размещение депо)

Ключевое слово "обещают" при выполнении каких то условий п2п, 2 дня и т.п. Я согласен грязными, но без неожиданностей...

думаю будут как и моня не выплачивать при перечислении из банков, которые не берут комиссию за платежи в другие банки...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 21:23

  vanok написав:Не проще было просто сделать бонус до депозиту 0.5% на том же минфине, и не выдумывать ребусы с кешбеками. Аудитория то одна и та же...

Я, наприклад, не хочу палити свої фінансові операції ні на яких мінфінах. Вирішити питання напряму з банком виглядає на багато кращим варіантом.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 21:26

  vanok написав:
  Вкладчик1234 написав:
  vanok написав:Не проще было просто сделать бонус до депозиту 0.5% на том же минфине, и не выдумывать ребусы с кешбеками. Аудитория то одна и та же...

Если я правильно понял условия из файлика - тут кешбек обещают чистоганом (за пополнение карты и размещение депо)

Ключевое слово "обещают" при выполнении каких то условий п2п, 2 дня и т.п. Я согласен грязными, но без неожиданностей...



кстаті о птічках!
допустимо виконані усі умови - переказ із іншого банку, відкриття депо, є +1%
далі - який регламент виплати КБ?
якщо відкрив декілька депо по цій акції, де це все діло відслідковувати, кого пінати.. знову ж таки через який час :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 22:08

greenozon
Згідно умов акції - нарахування кешбеку 1 раз в тиждень.
Правда, в який день - не уточнюється ... :roll:
V2
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 12:54

Re: А-Банк

Подскажите ,заканчиваеться на днях депо - стоит ли сейчас нажимать на кнопку "Відмова від продовження" или лучше после окончания разорвать ? депо припадает правда на субботу -выходной день - выплачивают тело депозита в выходной день ?
кто сталкивался как лучше ?
eredin38
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:15

  eredin38 написав:Подскажите ,заканчиваеться на днях депо - стоит ли сейчас нажимать на кнопку "Відмова від продовження" или лучше после окончания разорвать ? депо припадает правда на субботу -выходной день - выплачивают тело депозита в выходной день ?
кто сталкивался как лучше ?

На наступний день після закінчення розриваю.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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