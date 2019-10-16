eredin38 написав:
Подскажите ,заканчиваеться на днях депо - стоит ли сейчас нажимать на кнопку "Відмова від продовження" или лучше после окончания разорвать ? депо припадает правда на субботу -выходной день - выплачивают тело депозита в выходной день ?
кто сталкивался как лучше ?
Якщо натиснете зараз - то гроші упадуть в 15-00, на наступний календарний день.
Якщо в субботу, то в 8-30 (руцями самі) - розриваєте і через 5-10 хвилин гроші на КДВ.
Але, якщо депо по суботту включно, то всі операції будуть доступні ТІЛЬКИ в неділю...
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.