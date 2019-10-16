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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1360136113621363

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:15

  eredin38 написав:Подскажите ,заканчиваеться на днях депо - стоит ли сейчас нажимать на кнопку "Відмова від продовження" или лучше после окончания разорвать ? депо припадает правда на субботу -выходной день - выплачивают тело депозита в выходной день ?
кто сталкивался как лучше ?


Якщо натиснете зараз - то гроші упадуть в 15-00, на наступний календарний день.
Якщо в субботу, то в 8-30 (руцями самі) - розриваєте і через 5-10 хвилин гроші на КДВ.
Але, якщо депо по суботту включно, то всі операції будуть доступні ТІЛЬКИ в неділю...
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jay2004
 
Повідомлень: 1770
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  #<1 ... 1360136113621363
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