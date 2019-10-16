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А-Банк
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Додано: Чет 17 жов, 2019 14:15
eredin38 написав:
Подскажите ,заканчиваеться на днях депо - стоит ли сейчас нажимать на кнопку "Відмова від продовження" или лучше после окончания разорвать ? депо припадает правда на субботу -выходной день - выплачивают тело депозита в выходной день ?
кто сталкивался как лучше ?
Якщо натиснете зараз - то гроші упадуть в 15-00, на наступний календарний день.
Якщо в субботу, то в 8-30 (руцями самі) - розриваєте і через 5-10 хвилин гроші на КДВ.
Але, якщо депо по суботту включно, то всі операції будуть доступні ТІЛЬКИ в неділю...
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jay2004
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Додано: Чет 17 жов, 2019 15:26
jay2004 Уверены? Раньше точно так было. А сейчас... Я вот решил потестить в этом месяце. Депо оканчивался 9го. То есть по алгоритму я обычно разрывал 10го. Отменил пролонгацию. Упали на карту... внимание... ДЕВЯТОГО!!! я был в шоке. Может разовый глюк? Буду тестить еще. Но перемены в банке произошли существенные
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Flamingo
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Додано: Чет 17 жов, 2019 15:37
Flamingo написав:jay2004
Уверены? Раньше точно так было. А сейчас... Я вот решил потестить в этом месяце. Депо оканчивался 9го. То есть по алгоритму я обычно разрывал 10го. Отменил пролонгацию. Упали на карту... внимание... ДЕВЯТОГО!!! я был в шоке. Может разовый глюк? Буду тестить еще. Но перемены в банке произошли существенные
Получаеться Вам тело депозита пришло раньше процентов ?
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Додано: Чет 17 жов, 2019 15:40
jay2004 написав: eredin38 написав:
Подскажите ,заканчиваеться на днях депо - стоит ли сейчас нажимать на кнопку "Відмова від продовження" или лучше после окончания разорвать ? депо припадает правда на субботу -выходной день - выплачивают тело депозита в выходной день ?
кто сталкивался как лучше ?
Якщо натиснете зараз - то гроші упадуть в 15-00, на наступний календарний день.
Якщо в субботу, то в 8-30 (руцями самі) - розриваєте і через 5-10 хвилин гроші на КДВ.
Але, якщо депо по суботту включно, то всі операції будуть доступні ТІЛЬКИ в неділю...
Ну раньше % приходили в 3 часа дня ,последние 2-3 месяца приходят в 8-10 утра ,скорее всего и тело депозита упадёт вместе с %
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Додано: Чет 17 жов, 2019 15:44
Flamingo написав:
Но перемены в банке произошли существенные
пополнения так остались на сумму открытия?
Востаннє редагувалось novichok
в Чет 17 жов, 2019 15:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 15:44
С чем может быть проблема? Дважды добавлял из приложения А-банка. Из GP ошибка. Оплата не проходит, просит чип.
Размер имеет значение.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 15:57
novichok написав: Flamingo написав:
Но перемены в банке произошли существенные
пополнения так остались на сумму открытия?
Геометрическая прогрессия. Каждый месяц ...
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jay2004
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Додано: Чет 17 жов, 2019 16:08
jay2004 написав: novichok написав: Flamingo написав:
Но перемены в банке произошли существенные
пополнения так остались на сумму открытия?
Геометрическая прогрессия. Каждый месяц ...
Сума поповнення рівна сумі депо на 1 число кожного місяця але не більше 100000 грн.
Відкрили на 1000. Можете поповнити до 1000.
Поповнили на 500.
На настуний місяць можете поповнити до 1500.
і т.д.
По аХції старт від 10000.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 16:11
За автопродление 1% не дают уже?
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