А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 жов, 2019 16:18
andreyiskra написав:
За автопродление 1% не дают уже?
Вроді дають а переоформити на довший термін ніззя.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 17 жов, 2019 16:19
Квесторе_поверніться написав: andreyiskra написав:
За автопродление 1% не дают уже?
Вроді з 15 жовтня ні і переоформити на довший термін ніззя.
и чо депозит будет сам автоматично закрываться?
novichok
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Додано: Чет 17 жов, 2019 16:23
novichok написав: Квесторе_поверніться написав: andreyiskra написав:
За автопродление 1% не дают уже?
Вроді з 15 жовтня ні і переоформити на довший термін ніззя.
и чо депозит будет сам автоматично закрываться?
Глянув в А24...пише що є 0,5% і 1% за пролонгацію.
Тоді виходить що тільки переоформлення зарізали.
Промокод від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 29741
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Додано: Чет 17 жов, 2019 17:24
2XL написав:
С чем может быть проблема? Дважды добавлял из приложения А-банка. Из GP ошибка
Тапается текст "Выполняется настройка"?
Можно попробовать добавить карту вручную, а потом к ней подвязать токен.
Зайдите в браузере под своим аккаунтом Google, а потом откройте эту ссылку
https://pay.google.com/payments/u/0/home#paymentMethods
Добавьте карту, а после в мобильном приложении Gpay выберите карту и добавьте способ оплаты через NFC.
Я так делал изначально
MASolomko
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Додано: Чет 17 жов, 2019 18:02
Flamingo написав:
Может разовый глюк?
нет не разовый. У меня ежедневно такое и уже примерно месяц-полтора где то.
Дядя Дима
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Додано: Чет 17 жов, 2019 18:10
Квесторе_поверніться написав:
Тоді виходить що тільки переоформлення зарізали.
Опять же либо не доперерезали либо руки не из того места у кого то. Я вчера ради интересу спокойно один трёх сделал на год.
Дядя Дима
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