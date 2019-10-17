Вроді дають а переоформити на довший термін ніззя.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 жов, 2019 16:18
Вроді дають а переоформити на довший термін ніззя.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Чет 17 жов, 2019 16:40, всього редагувалось 1 раз.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 17 жов, 2019 16:19
Додано: Чет 17 жов, 2019 16:23
Глянув в А24...пише що є 0,5% і 1% за пролонгацію.
Тоді виходить що тільки переоформлення зарізали.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 17 жов, 2019 17:24
Re: А-Банк
Тапается текст "Выполняется настройка"?
Можно попробовать добавить карту вручную, а потом к ней подвязать токен.
Зайдите в браузере под своим аккаунтом Google, а потом откройте эту ссылку
Добавьте карту, а после в мобильном приложении Gpay выберите карту и добавьте способ оплаты через NFC.
Я так делал изначально
Додано: Чет 17 жов, 2019 18:02
Re: А-Банк
Додано: Чет 17 жов, 2019 18:10
Re: А-Банк
Додано: Чет 17 жов, 2019 19:57
Re: А-Банк
чем принциаиально отличаеться депозит Online от Стандарт строковий ,кроме +0.5% ?
Додано: Чет 17 жов, 2019 20:07
Vladibor
Online від 1000 грн (мінімум)
Стандарт Строковий від 2 грн
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 17 жов, 2019 20:15
Зросли валютні депо ставки. На оф. сайті ще старі висять
звісно не фонтан, але все ж таки..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 17 жов, 2019 20:20
Депо більше 10000 грн немає сенсу переоформляти.
ПРи переоформленні максимум 18%.
ПРи оформленні нового 18,5% + 0,5% кишмиш (до 100000 з Уні= до 500 грн).
Це краще ніж 19%.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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