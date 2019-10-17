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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 16:18

  andreyiskra написав:За автопродление 1% не дают уже?

Вроді дають а переоформити на довший термін ніззя.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Чет 17 жов, 2019 16:40, всього редагувалось 1 раз.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 16:19

  Квесторе_поверніться написав:
  andreyiskra написав:За автопродление 1% не дают уже?

Вроді з 15 жовтня ні і переоформити на довший термін ніззя.

и чо депозит будет сам автоматично закрываться?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 16:23

  novichok написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  andreyiskra написав:За автопродление 1% не дают уже?

Вроді з 15 жовтня ні і переоформити на довший термін ніззя.

и чо депозит будет сам автоматично закрываться?

Глянув в А24...пише що є 0,5% і 1% за пролонгацію.
Тоді виходить що тільки переоформлення зарізали.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 17:24

Re: А-Банк

  2XL написав:С чем может быть проблема? Дважды добавлял из приложения А-банка. Из GP ошибка
Тапается текст "Выполняется настройка"?

Можно попробовать добавить карту вручную, а потом к ней подвязать токен.

Зайдите в браузере под своим аккаунтом Google, а потом откройте эту ссылку https://pay.google.com/payments/u/0/home#paymentMethods
Добавьте карту, а после в мобильном приложении Gpay выберите карту и добавьте способ оплаты через NFC.

Я так делал изначально ;)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 18:02

Re: А-Банк

  Flamingo написав:Может разовый глюк?
нет не разовый. У меня ежедневно такое и уже примерно месяц-полтора где то.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 18:10

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Тоді виходить що тільки переоформлення зарізали.
Опять же либо не доперерезали либо руки не из того места у кого то. Я вчера ради интересу спокойно один трёх сделал на год.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 19:57

Re: А-Банк

чем принциаиально отличаеться депозит Online от Стандарт строковий ,кроме +0.5% ?
Vladibor
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 20:07

Vladibor
Online від 1000 грн (мінімум)
Стандарт Строковий від 2 грн
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 20:15

Зросли валютні депо ставки. На оф. сайті ще старі висять

http://prntscr.com/pkpzfx

звісно не фонтан, але все ж таки..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 20:20

  Дядя Дима написав:
  Квесторе_поверніться написав:Тоді виходить що тільки переоформлення зарізали.
Опять же либо не доперерезали либо руки не из того места у кого то. Я вчера ради интересу спокойно один трёх сделал на год.

Депо більше 10000 грн немає сенсу переоформляти.
ПРи переоформленні максимум 18%.
ПРи оформленні нового 18,5% + 0,5% кишмиш (до 100000 з Уні= до 500 грн).
Це краще ніж 19%.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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