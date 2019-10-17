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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 20:28

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:0,5% кишмиш (до 100000 з Уні= до 500 грн).

Только нужно учитывать, что кэшбэк по условиям причитается при поступлении денег извне через кассу или переводом на карту.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 20:28

  Квесторе_поверніться написав:ПРи оформленні нового 18,5% + 0,5% кишмиш (до 100000 з Уні= до 500 грн).
Це краще ніж 19%.


Розшифруйте, плиз. Можна в Личку, плиз.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 20:32

вся інфа в паблічному доступі

https://a-bank.com.ua/static/news/promo ... ock_ua.pdf

сьогодні спробував дізнатись про тип переказу - не вдалось, відповідь була "без різниці - сеп чи п2п, але по паузі в отриманій відповіді я зробив висновок про неповну компетенцію в даному продукті...
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 20:36

Re: А-Банк

Года 4-ре назад закрыл у них валютное депо , но не закрыл карту, теперь иногда приходят смс что на ваш депощит начислено 1 коп он составляет 4 коп ... Иногда звонит робобаба предос авьте в банк информацию согласно закону такому то. , У нас не полная информация о вас
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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