Додано: Чет 17 жов, 2019 20:36

Года 4-ре назад закрыл у них валютное депо , но не закрыл карту, теперь иногда приходят смс что на ваш депощит начислено 1 коп он составляет 4 коп ... Иногда звонит робобаба предос авьте в банк информацию согласно закону такому то. , У нас не полная информация о вас

идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа