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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1363136413651366>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 20:28

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:0,5% кишмиш (до 100000 з Уні= до 500 грн).

Только нужно учитывать, что кэшбэк по условиям причитается при поступлении денег извне через кассу или переводом на карту.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 20:28

  Квесторе_поверніться написав:ПРи оформленні нового 18,5% + 0,5% кишмиш (до 100000 з Уні= до 500 грн).
Це краще ніж 19%.


Розшифруйте, плиз. Можна в Личку, плиз.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 20:32

вся інфа в паблічному доступі

https://a-bank.com.ua/static/news/promo ... ock_ua.pdf

сьогодні спробував дізнатись про тип переказу - не вдалось, відповідь була "без різниці - сеп чи п2п, але по паузі в отриманій відповіді я зробив висновок про неповну компетенцію в даному продукті...
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 20:36

Re: А-Банк

Года 4-ре назад закрыл у них валютное депо , но не закрыл карту, теперь иногда приходят смс что на ваш депощит начислено 1 коп он составляет 4 коп ... Иногда звонит робобаба предос авьте в банк информацию согласно закону такому то. , У нас не полная информация о вас
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 23:07

Re: А-Банк

MASolomko написав:
  2XL написав:С чем может быть проблема? Дважды добавлял из приложения А-банка. Из GP ошибка
Тапается текст "Выполняется настройка"?

Можно попробовать добавить карту вручную, а потом к ней подвязать токен.

Зайдите в браузере под своим аккаунтом Google, а потом откройте эту ссылку https://pay.google.com/payments/u/0/home#paymentMethods
Добавьте карту, а после в мобильном приложении Gpay выберите карту и добавьте способ оплаты через NFC.

Я так делал изначально ;)
Через какое то время всё устаканилось )
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:23

А максимальная сумма пополнений новых депо без ограничений? Во всяком случае так рисует при попытке открыть депо.
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:13

  novichok написав:А максимальная сумма пополнений новых депо без ограничений? Во всяком случае так рисует при попытке открыть депо.

Обмеження стандартні. Де саме малює? Є скрін?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:21

  klug написав:
  novichok написав:А максимальная сумма пополнений новых депо без ограничений? Во всяком случае так рисует при попытке открыть депо.

Обмеження стандартні. Де саме малює? Є скрін?


Зображення
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:24

novichok

а зліва написано 100 000 максимум :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:27

  greenozon написав:novichok

а зліва написано 100 000 максимум :)

отож. правда где-то посередине? :D
novichok
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