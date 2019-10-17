Только нужно учитывать, что кэшбэк по условиям причитается при поступлении денег извне через кассу или переводом на карту.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 жов, 2019 20:28
Re: А-Банк
Додано: Чет 17 жов, 2019 20:28
Розшифруйте, плиз. Можна в Личку, плиз.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 20:32
вся інфа в паблічному доступі
сьогодні спробував дізнатись про тип переказу - не вдалось, відповідь була "без різниці - сеп чи п2п, але по паузі в отриманій відповіді я зробив висновок про неповну компетенцію в даному продукті...
+50грн !
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Додано: Чет 17 жов, 2019 20:36
Re: А-Банк
Года 4-ре назад закрыл у них валютное депо , но не закрыл карту, теперь иногда приходят смс что на ваш депощит начислено 1 коп он составляет 4 коп ... Иногда звонит робобаба предос авьте в банк информацию согласно закону такому то. , У нас не полная информация о вас
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Чет 17 жов, 2019 23:07
Re: А-Банк
Через какое то время всё устаканилось )
Размер имеет значение.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:23
А максимальная сумма пополнений новых депо без ограничений? Во всяком случае так рисует при попытке открыть депо.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:13
Обмеження стандартні. Де саме малює? Є скрін?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:21
Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:24
novichok
а зліва написано 100 000 максимум
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:27
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