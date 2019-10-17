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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:30
Тут к открытию депо надо подходить серьезно
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novichok
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:36
ingtrans написав: Квесторе_поверніться написав:
0,5% кишмиш (до 100000 з Уні= до 500 грн).
Только нужно учитывать, что кэшбэк по условиям причитается при поступлении денег извне через кассу или переводом на карту.
Через касу поповнення тільки карти для виплат ....тоді буде кишмиш при відкритті депо.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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