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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1363136413651366

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:30

Тут к открытию депо надо подходить серьезно
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:36

  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:0,5% кишмиш (до 100000 з Уні= до 500 грн).

Только нужно учитывать, что кэшбэк по условиям причитается при поступлении денег извне через кассу или переводом на карту.

Через касу поповнення тільки карти для виплат ....тоді буде кишмиш при відкритті депо.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:34

Re: А-Банк

Начислили кэшбэк за депозит. Переводил p2p с monobank, начислили, как и положено, 0,5% + компенсация налогов, чтобы чистыми получилось 0,5%.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:42

  ingtrans написав:Начислили кэшбэк за депозит. Переводил p2p с monobank, начислили, как и положено, 0,5% + компенсация налогов, чтобы чистыми получилось 0,5%.

Більше 100 грн? Вже вивели?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:53

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Більше 100 грн? Вже вивели?

Нет, но сумма и так видна. Отображается отдельной строкой в кэшбэках как "Кэшбэк от А-Банка".
ingtrans
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