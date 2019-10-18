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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:30
Тут к открытию депо надо подходить серьезно
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novichok
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:36
ingtrans написав: Квесторе_поверніться написав:
0,5% кишмиш (до 100000 з Уні= до 500 грн).
Только нужно учитывать, что кэшбэк по условиям причитается при поступлении денег извне через кассу или переводом на карту.
Через касу поповнення тільки карти для виплат ....тоді буде кишмиш при відкритті депо.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:34
Начислили кэшбэк за депозит. Переводил p2p с monobank, начислили, как и положено, 0,5% + компенсация налогов, чтобы чистыми получилось 0,5%.
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ingtrans
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:42
ingtrans написав:
Начислили кэшбэк за депозит. Переводил p2p с monobank, начислили, как и положено, 0,5% + компенсация налогов, чтобы чистыми получилось 0,5%.
Більше 100 грн? Вже вивели?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:53
Квесторе_поверніться написав:
Більше 100 грн? Вже вивели?
Нет, но сумма и так видна. Отображается отдельной строкой в кэшбэках как "Кэшбэк от А-Банка".
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ingtrans
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 19:41
ingtrans написав: Квесторе_поверніться написав:
Більше 100 грн? Вже вивели?
Нет, но сумма и так видна. Отображается отдельной строкой в кэшбэках как "Кэшбэк от А-Банка".
Т.е кешбек падает не на карту с которой открыто депо, а а просто в кеш беки? От поддержка....
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novichok
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 19:43
novichok написав:
Т.е кешбек падает не на карту с которой открыто депо, а а просто в кеш беки? От поддержка....
Ну так и в условиях указано, что это будет кэшбэк.
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ingtrans
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 19:51
ingtrans написав: novichok написав:
Т.е кешбек падает не на карту с которой открыто депо, а а просто в кеш беки? От поддержка....
Ну так и в условиях указано, что это будет кэшбэк.
Спрошу у Вас. СЭПом карту можно пополнить, что бы получить кеш бек?
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novichok
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 19:54
novichok написав:
Спрошу у Вас. СЭПом карту можно пополнить, что бы получить кеш бек?
К сожалению, не подскажу. Пополнял через p2p.
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ingtrans
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 19:59
ingtrans написав:
Начислили кэшбэк за депозит. Переводил p2p с monobank, начислили, как и положено, 0,5% + компенсация налогов, чтобы чистыми получилось 0,5%.
Полностью аналогично. Похоже, выплата кешбека раз в неделю - в пятницу
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vollena71
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