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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1364136513661367>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:30

Тут к открытию депо надо подходить серьезно
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:36

  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:0,5% кишмиш (до 100000 з Уні= до 500 грн).

Только нужно учитывать, что кэшбэк по условиям причитается при поступлении денег извне через кассу или переводом на карту.

Через касу поповнення тільки карти для виплат ....тоді буде кишмиш при відкритті депо.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:34

Re: А-Банк

Начислили кэшбэк за депозит. Переводил p2p с monobank, начислили, как и положено, 0,5% + компенсация налогов, чтобы чистыми получилось 0,5%.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:42

  ingtrans написав:Начислили кэшбэк за депозит. Переводил p2p с monobank, начислили, как и положено, 0,5% + компенсация налогов, чтобы чистыми получилось 0,5%.

Більше 100 грн? Вже вивели?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:53

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Більше 100 грн? Вже вивели?

Нет, но сумма и так видна. Отображается отдельной строкой в кэшбэках как "Кэшбэк от А-Банка".
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 19:41

  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:Більше 100 грн? Вже вивели?

Нет, но сумма и так видна. Отображается отдельной строкой в кэшбэках как "Кэшбэк от А-Банка".

Т.е кешбек падает не на карту с которой открыто депо, а а просто в кеш беки? От поддержка....
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 19:43

Re: А-Банк

  novichok написав:Т.е кешбек падает не на карту с которой открыто депо, а а просто в кеш беки? От поддержка....

Ну так и в условиях указано, что это будет кэшбэк.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 19:51

  ingtrans написав:
  novichok написав:Т.е кешбек падает не на карту с которой открыто депо, а а просто в кеш беки? От поддержка....

Ну так и в условиях указано, что это будет кэшбэк.

Спрошу у Вас. СЭПом карту можно пополнить, что бы получить кеш бек?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 19:54

Re: А-Банк

  novichok написав:Спрошу у Вас. СЭПом карту можно пополнить, что бы получить кеш бек?

К сожалению, не подскажу. Пополнял через p2p.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 19:59

  ingtrans написав:Начислили кэшбэк за депозит. Переводил p2p с monobank, начислили, как и положено, 0,5% + компенсация налогов, чтобы чистыми получилось 0,5%.

Полностью аналогично. Похоже, выплата кешбека раз в неделю - в пятницу
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