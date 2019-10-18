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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1364136513661367

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:01

  ingtrans написав:
  novichok написав:Спрошу у Вас. СЭПом карту можно пополнить, что бы получить кеш бек?

К сожалению, не подскажу. Пополнял через p2p.

Ок. А получится саккумулировать 100 тыс. с нескольких карт,на универсальную, и как только зашли средства открыть депо и получить 500 грн кеш бека? Такой у меня план.
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:19

novichok
але ж п2п має ліміт на 1 операію - 14999
якщо слати таких платежів багато в одному напрямку - фінімоніки не возбудятся? :)


2) чи можна дізнатись скільки штук п2п ви слали, бо зноска в правилах акції згадує лише 1 поповнення, а саме

"** якщо сума вкладу менша за суму поповнення / переказу на картку - відсоток береться від
суми вкладу, якщо сума вкладу більше суми поповнення / переказу на картку - відсоток
береться від суми поповнення / переказу на картку"



відповідно цікаво якщо ви слали наприклад 2 рази і відкрили депо на загальну суму - КБ вам нарахували на усю суму?
+50грн !
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greenozon
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