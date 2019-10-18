Ок. А получится саккумулировать 100 тыс. с нескольких карт,на универсальную, и как только зашли средства открыть депо и получить 500 грн кеш бека? Такой у меня план.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:01
Ок. А получится саккумулировать 100 тыс. с нескольких карт,на универсальную, и как только зашли средства открыть депо и получить 500 грн кеш бека? Такой у меня план.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:19
novichok
але ж п2п має ліміт на 1 операію - 14999
якщо слати таких платежів багато в одному напрямку - фінімоніки не возбудятся?
2) чи можна дізнатись скільки штук п2п ви слали, бо зноска в правилах акції згадує лише 1 поповнення, а саме
"** якщо сума вкладу менша за суму поповнення / переказу на картку - відсоток береться від
суми вкладу, якщо сума вкладу більше суми поповнення / переказу на картку - відсоток
береться від суми поповнення / переказу на картку"
відповідно цікаво якщо ви слали наприклад 2 рази і відкрили депо на загальну суму - КБ вам нарахували на усю суму?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:31
Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:35
novichok
тому, у кого уже есть в ашке 185к и не хватает 15к до фонда.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:37
Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:46
С моно можно 60к за раз кидать.
И с ПУМБА можно больше 15к, если поднять лимиты. Потолок не знаю
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:48
Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:54
Re: А-Банк
Что-то я не пойму по кэшбек для депо. Его дают просто так, при пополнении Уни р2р?
Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:59
при открытии депо с карты а банка , предварительно пополненной картой стороннего банка
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