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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:01

  ingtrans написав:
  novichok написав:Спрошу у Вас. СЭПом карту можно пополнить, что бы получить кеш бек?

К сожалению, не подскажу. Пополнял через p2p.

Ок. А получится саккумулировать 100 тыс. с нескольких карт,на универсальную, и как только зашли средства открыть депо и получить 500 грн кеш бека? Такой у меня план.
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:19

novichok
але ж п2п має ліміт на 1 операію - 14999
якщо слати таких платежів багато в одному напрямку - фінімоніки не возбудятся? :)


2) чи можна дізнатись скільки штук п2п ви слали, бо зноска в правилах акції згадує лише 1 поповнення, а саме

"** якщо сума вкладу менша за суму поповнення / переказу на картку - відсоток береться від
суми вкладу, якщо сума вкладу більше суми поповнення / переказу на картку - відсоток
береться від суми поповнення / переказу на картку"



відповідно цікаво якщо ви слали наприклад 2 рази і відкрили депо на загальну суму - КБ вам нарахували на усю суму?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:31

  greenozon написав:novichok
але ж п2п має ліміт на 1 операію - 14999
якщо слати таких платежів багато в одному напрямку - фінімоніки не возбудятся? :)

кому на фиг тогда нужен депо на сумму 15 тыс?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:35

novichok

тому, у кого уже есть в ашке 185к и не хватает 15к до фонда.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:37

  Goodman написав:novichok

тому, у кого уже есть в ашке 185к и не хватает 15к до фонда.

а,тогда ради депошки в 15 к. я не буду дергаться.
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:46

С моно можно 60к за раз кидать.
И с ПУМБА можно больше 15к, если поднять лимиты. Потолок не знаю
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:48

  Вкладчик1234 написав:С моно можно 60к за раз кидать.
И с ПУМБА можно больше 15к, если поднять лимиты. Потолок не знаю

так и я о том. Закидать с двух-трех карт моно 100 к и открыться с кешбеком 500 грн.
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:54

Re: А-Банк

Что-то я не пойму по кэшбек для депо. Его дают просто так, при пополнении Уни р2р?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:59

  andreyiskra написав:Что-то я не пойму по кэшбек для депо. Его дают просто так, при пополнении Уни р2р?

https://a-bank.com.ua/static/news/promo ... ock_ua.pdf
при открытии депо с карты а банка , предварительно пополненной картой стороннего банка
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 13:51

  ramaz написав:Flamingo
По своему опыту пользования УБЕРом и по тому что говорят знакомые:
- картинка на карте по поводу того что рядом есть машины может быть бутафория: обсуждали на днях с друзьями - многие говорят что при картинке "две машины возле дома" нажимая заказ видят по треку что машина едет километра за полтора-два. Смысл ганять машины если есть рядом? Про приоритетность по рейтингу водителя никто не верит.
- по поводу изменения цены: сам пробовал переключать варианты оплаты перед заказом - цена нал/безнал не менялась. Но, если закрыть/открыть приложение или просматривать варианты по одному адресу с разницей в пару минут - при том же способе оплаты цена может гулять от пары гривен до 10-15 гривен в час пик.

Вряд ли бутафория. Это же не убер вам выбирает машину, а водитель принимает заказ, если хочет, может тот что рядом из раздела повышенной комфортности и не хочет ехать за вашу цену или занят.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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