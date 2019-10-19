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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 жов, 2019 18:14
andreyiskra написав:
Что-то я не пойму по кэшбек для депо.
А я не пойму по:"Якщо клієнт поповнить картку А-Банку, і в періоді 2-х календарних днів* оформить вклад Online"
*мається на увазі день до відкриття вкладу і день відкриття вкладу.
Первый день - это зачисление сторонних денег на карту?
А второй день - открытие депозита?
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Суб 19 жов, 2019 18:51
lubopytnaya
Ніби так.
Я робив день в день.
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Додано: Суб 19 жов, 2019 19:00
lubopytnaya
Два дня на все про все.
Может не получится занести нужную сумму за один день
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novichok
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Додано: Суб 19 жов, 2019 19:09
Подскажите +1% добавляется сразу после открытия депо от 10кгрн и % начисляется повышенный, и есть ли ограничения на открытие таких депо?
Онлайн депо, пополнить можно на сумму вклада в месяц или без ограничений?
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anis
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Додано: Суб 19 жов, 2019 19:32
anis написав:
Подскажите +1% добавляется сразу после открытия депо от 10кгрн и % начисляется повышенный, и есть ли ограничения на открытие таких депо?
Онлайн депо, пополнить можно на сумму вклада в месяц или без ограничений?
+1% добавляется во время открытия
Ограничений нет
Пополнить можно на сумму вклада
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novichok
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Додано: Суб 19 жов, 2019 19:33
anis написав:
Онлайн депо, пополнить можно на сумму вклада на кінець попереднього місяця
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Додано: Суб 19 жов, 2019 20:04
А при пополнении в кассе абанки налом кдв или униголд, кишмиш будет при открытии вклада онлайн?
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логан1919
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Додано: Суб 19 жов, 2019 20:08
логан1919
А что за прикол ходить с пачками нала?
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Vorlon
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Додано: Суб 19 жов, 2019 20:09
логан1919 написав:
А при пополнении в кассе абанки налом кдв или униголд, кишмиш будет при открытии вклада онлайн?
не, говорят не будет. это типа компенсация за p2p
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novichok
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Додано: Суб 19 жов, 2019 20:13
novichok написав: логан1919 написав:
А при пополнении в кассе абанки налом кдв или униголд, кишмиш будет при открытии вклада онлайн?
не, говорят не будет. это типа компенсация за p2p
По условиям за пополнение КДВ в кассе банка с последующим открытием депозита дадут 0,5% кэшбэка.
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ingtrans
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