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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 жов, 2019 20:15
ingtrans написав: novichok написав: логан1919 написав:
А при пополнении в кассе абанки налом кдв или униголд, кишмиш будет при открытии вклада онлайн?
не, говорят не будет. это типа компенсация за p2p
По условиям за пополнение КДВ в кассе банка с последующим открытием депозита дадут 0,5% кэшбэка.
на здоровье. Я со слов поддержки.
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Додано: Суб 19 жов, 2019 20:16
Vorlon написав:логан1919
А что за прикол ходить с пачками нала?
Для Вас это проблема приехать в отделение с несколькими пачками денег?! Для меня - нет.
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Додано: Суб 19 жов, 2019 20:18
[/quote]
По условиям за пополнение КДВ в кассе банка с последующим открытием депозита дадут 0,5% кэшбэка.[/quote] но так и при пополнении кдв в кассе снимет комис 0.5%... Или нет?
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Додано: Суб 19 жов, 2019 20:26
логан1919 написав:
но так и при пополнении кдв в кассе снимет комис 0.5%... Или нет?
Ну да, за это и возвращают 0,5% кэшбэком.
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Додано: Суб 19 жов, 2019 20:28
логан1919 написав:
Для Вас это проблема приехать в отделение с несколькими пачками денег?!
Тяжело. Ибо свободных пачек гривны дома у меня не бывает. И куда проще и быстрее всё через смартфон (ПК) перекинуть с одного банка в другой. Но если у вас такое хобби и море свободного времени, то почему бы и нет
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