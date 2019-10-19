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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1366136713681369

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 20:15

  ingtrans написав:
  novichok написав:
  логан1919 написав:А при пополнении в кассе абанки налом кдв или униголд, кишмиш будет при открытии вклада онлайн?

не, говорят не будет. это типа компенсация за p2p

По условиям за пополнение КДВ в кассе банка с последующим открытием депозита дадут 0,5% кэшбэка.

на здоровье. Я со слов поддержки.
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 20:16

  Vorlon написав:логан1919
А что за прикол ходить с пачками нала?

Для Вас это проблема приехать в отделение с несколькими пачками денег?! Для меня - нет.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 20:18

[/quote]
По условиям за пополнение КДВ в кассе банка с последующим открытием депозита дадут 0,5% кэшбэка.[/quote] но так и при пополнении кдв в кассе снимет комис 0.5%... Или нет?
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 20:26

  логан1919 написав: но так и при пополнении кдв в кассе снимет комис 0.5%... Или нет?

Ну да, за это и возвращают 0,5% кэшбэком.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 20:28

  логан1919 написав:Для Вас это проблема приехать в отделение с несколькими пачками денег?!

Тяжело. Ибо свободных пачек гривны дома у меня не бывает. И куда проще и быстрее всё через смартфон (ПК) перекинуть с одного банка в другой. Но если у вас такое хобби и море свободного времени, то почему бы и нет :D
Vorlon
 
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