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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1367136813691370>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 20:15

  ingtrans написав:
  novichok написав:
  логан1919 написав:А при пополнении в кассе абанки налом кдв или униголд, кишмиш будет при открытии вклада онлайн?

не, говорят не будет. это типа компенсация за p2p

По условиям за пополнение КДВ в кассе банка с последующим открытием депозита дадут 0,5% кэшбэка.

на здоровье. Я со слов поддержки.
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 20:16

  Vorlon написав:логан1919
А что за прикол ходить с пачками нала?

Для Вас это проблема приехать в отделение с несколькими пачками денег?! Для меня - нет.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 20:18

[/quote]
По условиям за пополнение КДВ в кассе банка с последующим открытием депозита дадут 0,5% кэшбэка.[/quote] но так и при пополнении кдв в кассе снимет комис 0.5%... Или нет?
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 20:26

  логан1919 написав: но так и при пополнении кдв в кассе снимет комис 0.5%... Или нет?

Ну да, за это и возвращают 0,5% кэшбэком.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 20:28

  логан1919 написав:Для Вас это проблема приехать в отделение с несколькими пачками денег?!

Тяжело. Ибо свободных пачек гривны дома у меня не бывает. И куда проще и быстрее всё через смартфон (ПК) перекинуть с одного банка в другой. Но если у вас такое хобби и море свободного времени, то почему бы и нет :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 20:55

  vollena71 написав:
  ingtrans написав:Начислили кэшбэк за депозит. Переводил p2p с monobank, начислили, как и положено, 0,5% + компенсация налогов, чтобы чистыми получилось 0,5%.

Полностью аналогично. Похоже, выплата кешбека раз в неделю - в пятницу

Планую з ПУМБи або Моні р2р на 10к закинути на Уні задля депо день у день під 17.5+1=18.5%, куди прийде КБ 0.5% чистими, якщо маю 2 Уні (з лімітом і без) та КДВ?

Боюсь Зелену оформляти, щоб не закрили мої діючі Уні. Чи вже існуючі не чіпатимуть?

Наперед дякую за досвід.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 21:07

  kreuz написав:Боюсь Зелену оформляти, щоб не закрили мої діючі Уні.

Зелена это что?
А то я на данный момент не имею никаких отношений с А-банкой.
У всех моих а-банковских карт уже истек срок действия, придется новые карты открывать. Какие сейчас подводные камни у КДВ и УНИ?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 21:13

  lubopytnaya написав:Зелена это что?

Зелена - это зелена. ИМХО, простая карта без подводных камней.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 21:13

  lubopytnaya написав:
  kreuz написав:Боюсь Зелену оформляти, щоб не закрили мої діючі Уні.

Зелена это что?
А то я на данный момент не имею никаких отношений с А-банкой.
У всех моих а-банковских карт уже истек срок действия, придется новые карты открывать. Какие сейчас подводные камни у КДВ и УНИ?

см. viewtopic.php?p=4754081#p4754081
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 21:17

kreuz
0.5% кеш бека упадёт не на карту, а в кешбеки. Выведите отдуда когда захотите на универсальную
novichok
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