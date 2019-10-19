А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 жов, 2019 20:15
ingtrans написав: novichok написав: логан1919 написав:
А при пополнении в кассе абанки налом кдв или униголд, кишмиш будет при открытии вклада онлайн?
не, говорят не будет. это типа компенсация за p2p
По условиям за пополнение КДВ в кассе банка с последующим открытием депозита дадут 0,5% кэшбэка.
на здоровье. Я со слов поддержки.
novichok
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Додано: Суб 19 жов, 2019 20:16
Vorlon написав: логан1919
А что за прикол ходить с пачками нала?
Для Вас это проблема приехать в отделение с несколькими пачками денег?! Для меня - нет.
логан1919
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Додано: Суб 19 жов, 2019 20:18
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По условиям за пополнение КДВ в кассе банка с последующим открытием депозита дадут 0,5% кэшбэка.[/quote] но так и при пополнении кдв в кассе снимет комис 0.5%... Или нет?
логан1919
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Додано: Суб 19 жов, 2019 20:26
логан1919 написав:
но так и при пополнении кдв в кассе снимет комис 0.5%... Или нет?
Ну да, за это и возвращают 0,5% кэшбэком.
ingtrans
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Додано: Суб 19 жов, 2019 20:28
логан1919 написав:
Для Вас это проблема приехать в отделение с несколькими пачками денег?!
Тяжело. Ибо свободных пачек гривны дома у меня не бывает. И куда проще и быстрее всё через смартфон (ПК) перекинуть с одного банка в другой. Но если у вас такое хобби и море свободного времени, то почему бы и нет
Vorlon
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Додано: Суб 19 жов, 2019 20:55
vollena71 написав: ingtrans написав:
Начислили кэшбэк за депозит. Переводил p2p с monobank, начислили, как и положено, 0,5% + компенсация налогов, чтобы чистыми получилось 0,5%.
Полностью аналогично. Похоже, выплата кешбека раз в неделю - в пятницу
Планую з ПУМБи або Моні р2р на 10к закинути на Уні задля депо день у день під 17.5+1=18.5%, куди прийде КБ 0.5% чистими, якщо маю 2 Уні (з лімітом і без) та КДВ?
Боюсь Зелену оформляти, щоб не закрили мої діючі Уні. Чи вже існуючі не чіпатимуть?
Наперед дякую за досвід.
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kreuz
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Додано: Суб 19 жов, 2019 21:07
kreuz написав:
Боюсь Зелену оформляти, щоб не закрили мої діючі Уні.
Зелена это что?
А то я на данный момент не имею никаких отношений с А-банкой.
У всех моих а-банковских карт уже истек срок действия, придется новые карты открывать. Какие сейчас подводные камни у КДВ и УНИ?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Додано: Суб 19 жов, 2019 21:13
lubopytnaya написав:
Зелена это что?
Зелена - это
зелена
. ИМХО, простая карта без подводных камней.
ingtrans
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Додано: Суб 19 жов, 2019 21:13
lubopytnaya написав: kreuz написав:
Боюсь Зелену оформляти, щоб не закрили мої діючі Уні.
Зелена это что?
А то я на данный момент не имею никаких отношений с А-банкой.
У всех моих а-банковских карт уже истек срок действия, придется новые карты открывать. Какие сейчас подводные камни у КДВ и УНИ?
см.
viewtopic.php?p=4754081#p4754081
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Суб 19 жов, 2019 21:17
kreuz 0.5% кеш бека упадёт не на карту, а в кешбеки. Выведите отдуда когда захотите на универсальную
novichok
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