У меня в наличии Зеленая, Уни голд без КЛ и КДВ. Для вывода кешбека предлагается только Зеленая, хотя депо оформлялось с Уни без КЛ.
Получала Зеленую переоформлением с Уни голд с КЛ. Ту, что без КЛ не забрали.
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Додано: Суб 19 жов, 2019 21:50
У меня в наличии Зеленая, Уни голд без КЛ и КДВ. Для вывода кешбека предлагается только Зеленая, хотя депо оформлялось с Уни без КЛ.
Получала Зеленую переоформлением с Уни голд с КЛ. Ту, что без КЛ не забрали.
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Додано: Нед 20 жов, 2019 00:19
Re: А-Банк
Это с 10к на Уни дадут 50 грн кэшбека?
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