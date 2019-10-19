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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1367136813691370

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 21:50

  kreuz написав: куди прийде КБ 0.5% чистими, якщо маю 2 Уні (з лімітом і без) та КДВ?

Боюсь Зелену оформляти, щоб не закрили мої діючі Уні. Чи вже існуючі не чіпатимуть?

Наперед дякую за досвід.

У меня в наличии Зеленая, Уни голд без КЛ и КДВ. Для вывода кешбека предлагается только Зеленая, хотя депо оформлялось с Уни без КЛ.
Получала Зеленую переоформлением с Уни голд с КЛ. Ту, что без КЛ не забрали.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 00:19

Re: А-Банк

Это с 10к на Уни дадут 50 грн кэшбека?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 05:15

  andreyiskra написав:Это с 10к на Уни дадут 50 грн кэшбека?

Да
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 07:29

Re: А-Банк

Кешбек, как у Мони - 3 года можно виводить?
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jay2004
 
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