RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1367136813691370

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 21:50

  kreuz написав: куди прийде КБ 0.5% чистими, якщо маю 2 Уні (з лімітом і без) та КДВ?

Боюсь Зелену оформляти, щоб не закрили мої діючі Уні. Чи вже існуючі не чіпатимуть?

Наперед дякую за досвід.

У меня в наличии Зеленая, Уни голд без КЛ и КДВ. Для вывода кешбека предлагается только Зеленая, хотя депо оформлялось с Уни без КЛ.
Получала Зеленую переоформлением с Уни голд с КЛ. Ту, что без КЛ не забрали.
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2187
З нами з: 18.09.13
Подякував: 437 раз.
Подякували: 435 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 00:19

Re: А-Банк

Это с 10к на Уни дадут 50 грн кэшбека?
andreyiskra
 
Повідомлень: 744
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 05:15

  andreyiskra написав:Это с 10к на Уни дадут 50 грн кэшбека?

Да
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2187
З нами з: 18.09.13
Подякував: 437 раз.
Подякували: 435 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 07:29

Re: А-Банк

Кешбек, как у Мони - 3 года можно виводить?
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 1778
З нами з: 19.02.09
Подякував: 48 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 09:43

Re: А-Банк

  lubopytnaya написав:У всех моих а-банковских карт уже истек срок действия, придется новые карты открывать. Какие сейчас подводные камни у КДВ и УНИ?
Уни и Уни-GOLD сейчас не оформляют,а также не перевыпускают (в том числе по сроку действия) — вместо них оформляют "Зелена" (Зе-карта/Зе-кредитка). Касательно выпуска КдВ не помню, здесь кто-то писал про эти продукты.

Также здесь писали, что после получения Зе-карты могут выпустить карты класса GOLD.

PS Если не желаете перевыпускать Уни/Уни-GOLD на Зе-карту с сохранением кредитного лимита, то по реферальной ссылке от друга оформить эту карту и оба получить по 50 грн кешбеком.
В августе кешбек за друга выдавался без проблем, а вот в этом месяце что-то у них идёт не так :(
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1318
З нами з: 08.03.18
Подякував: 50 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 20:55

Акционное депо

Подскажите, почему у меня при оформлении онлайн-депозита на 10000 показывает только 17,5%? Или добавит на следующем шаге, но я уже дошел до подтверждения?
Или сумма должна быть 10001 грн?
serzh
 
Повідомлень: 45
З нами з: 02.02.11
Подякував: 14 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 21:05

Re: А-Банк

  serzh написав:Подскажите, почему у меня при оформлении онлайн-депозита на 10000 показывает только 17,5%? Или добавит на следующем шаге, но я уже дошел до подтверждения?
Или сумма должна быть 10001 грн?

Достаточно 10000. Там уже после ввода суммы должно отображаться сообщение
(Акція "Зимовий запас" +1%, якщо сума депозиту дорівнює або вище 10 000 грн)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 143
З нами з: 31.07.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 21:10

  serzh написав:Подскажите, почему у меня при оформлении онлайн-депозита на 10000 показывает только 17,5%? Или добавит на следующем шаге, но я уже дошел до подтверждения?
Или сумма должна быть 10001 грн?


достатньо вже 10 000
маєте бачити ось таку картину в ІБ -

http://prntscr.com/plx0og

якщо такого нема - щось пішло не так.. треба писати заявку в чат
:shock:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6218
З нами з: 01.06.14
Подякував: 196 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 21:14

  serzh написав:Подскажите, почему у меня при оформлении онлайн-депозита на 10000 показывает только 17,5%? Или добавит на следующем шаге, но я уже дошел до подтверждения?
Или сумма должна быть 10001 грн?

С приложухи у меня тоже не добавляет процент.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1934
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1367136813691370
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, maxim2014, Фантом і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Правекс-Банк 1 ... 220, 221, 222
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 10:43
2217 708871
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 жов, 2019 21:11
maxim2014
Альфа-Банк 1 ... 7765, 7766, 7767
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
77665 9176056
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 жов, 2019 20:04
WachtAmRhein
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3524, 3525, 3526
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35253 4359346
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 жов, 2019 19:03
jay2004

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (13699)
20.10.2019 22:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.