У меня в наличии Зеленая, Уни голд без КЛ и КДВ. Для вывода кешбека предлагается только Зеленая, хотя депо оформлялось с Уни без КЛ.
Получала Зеленую переоформлением с Уни голд с КЛ. Ту, что без КЛ не забрали.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 жов, 2019 21:50
У меня в наличии Зеленая, Уни голд без КЛ и КДВ. Для вывода кешбека предлагается только Зеленая, хотя депо оформлялось с Уни без КЛ.
Получала Зеленую переоформлением с Уни голд с КЛ. Ту, что без КЛ не забрали.
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Нед 20 жов, 2019 00:19
Re: А-Банк
Это с 10к на Уни дадут 50 грн кэшбека?
Додано: Нед 20 жов, 2019 05:15
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Нед 20 жов, 2019 07:29
Re: А-Банк
Кешбек, как у Мони - 3 года можно виводить?
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Нед 20 жов, 2019 09:43
Re: А-Банк
Уни и Уни-GOLD сейчас не оформляют,а также не перевыпускают (в том числе по сроку действия) — вместо них оформляют "Зелена" (Зе-карта/Зе-кредитка). Касательно выпуска КдВ не помню, здесь кто-то писал про эти продукты.
Также здесь писали, что после получения Зе-карты могут выпустить карты класса GOLD.
PS Если не желаете перевыпускать Уни/Уни-GOLD на Зе-карту с сохранением кредитного лимита, то по реферальной ссылке от друга оформить эту карту и оба получить по 50 грн кешбеком.
В августе кешбек за друга выдавался без проблем, а вот в этом месяце что-то у них идёт не так
Додано: Нед 20 жов, 2019 20:55
Акционное депо
Подскажите, почему у меня при оформлении онлайн-депозита на 10000 показывает только 17,5%? Или добавит на следующем шаге, но я уже дошел до подтверждения?
Или сумма должна быть 10001 грн?
Додано: Нед 20 жов, 2019 21:05
Re: А-Банк
Достаточно 10000. Там уже после ввода суммы должно отображаться сообщение
Додано: Нед 20 жов, 2019 21:10
достатньо вже 10 000
маєте бачити ось таку картину в ІБ -
якщо такого нема - щось пішло не так.. треба писати заявку в чат
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 20 жов, 2019 21:14
Додано: Нед 20 жов, 2019 22:11
Скажіть, а у веб-версію ломбард додав керування кишмишем чи так і залишилося лише у застосунку?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Зараз переглядають цей форум: WachtAmRhein і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|