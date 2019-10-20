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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 жов, 2019 22:39
klug написав:
Скажіть, а у веб-версію ломбард додав керування кишмишем чи так і залишилося лише у застосунку?
Кешбек только в приложени
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novichok
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