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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1368136913701371

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 22:39

  klug написав:Скажіть, а у веб-версію ломбард додав керування кишмишем чи так і залишилося лише у застосунку?

Кешбек только в приложени
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 07:17

Re: А-Банк

Колеги, а Зелена тільки Віза чи МС теж може бути?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 07:20

Re: А-Банк

  kreuz написав:Колеги, а Зелена тільки Віза чи МС теж може бути?

А есть и Visa? У меня MC.

UPD. Точно, разные могут быть. На сайте:
Тип картки
Картка з безконтактною технологією оплати PayPass або payWave платіжних систем Mastercard и Visa
ingtrans
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