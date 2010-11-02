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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 жов, 2019 22:39
klug написав:
Скажіть, а у веб-версію ломбард додав керування кишмишем чи так і залишилося лише у застосунку?
Кешбек только в приложени
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Додано: Пон 21 жов, 2019 07:17
Колеги, а Зелена тільки Віза чи МС теж може бути?
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kreuz
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Додано: Пон 21 жов, 2019 07:20
kreuz написав:
Колеги, а Зелена тільки Віза чи МС теж може бути?
А есть и Visa? У меня MC.
UPD. Точно, разные могут быть. На сайте:
Тип картки
Картка з безконтактною технологією оплати PayPass або payWave платіжних систем Mastercard и Visa
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