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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 жов, 2019 22:39
klug написав:
Скажіть, а у веб-версію ломбард додав керування кишмишем чи так і залишилося лише у застосунку?
Кешбек только в приложени
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novichok
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Додано: Пон 21 жов, 2019 07:17
Колеги, а Зелена тільки Віза чи МС теж може бути?
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kreuz
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Додано: Пон 21 жов, 2019 07:20
kreuz написав:
Колеги, а Зелена тільки Віза чи МС теж може бути?
А есть и Visa? У меня MC.
UPD. Точно, разные могут быть. На сайте:
Тип картки
Картка з безконтактною технологією оплати PayPass або payWave платіжних систем Mastercard и Visa
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ingtrans
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Додано: Пон 21 жов, 2019 08:27
ingtrans написав: kreuz написав:
Колеги, а Зелена тільки Віза чи МС теж може бути?
А есть и Visa? У меня MC.
UPD. Точно, разные могут быть. На сайте:
Тип картки
Картка з безконтактною технологією оплати PayPass або payWave платіжних систем Mastercard и Visa
Дякую. Певно, буде залежати від наявності у відділенні...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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kreuz
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Додано: Пон 21 жов, 2019 10:13
kreuz написав: ingtrans написав: kreuz написав:
Колеги, а Зелена тільки Віза чи МС теж може бути?
А есть и Visa? У меня MC.
UPD. Точно, разные могут быть. На сайте:
Тип картки
Картка з безконтактною технологією оплати PayPass або payWave платіжних систем Mastercard и Visa
Дякую. Певно, буде залежати від наявності у відділенні...
Мені давали на вибір. Взяв Візу.
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jay2004
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Додано: Пон 21 жов, 2019 13:05
у меня сегодня закончился Стандарт Срочный на 12 мес и не пролонгировался , а деньги упали на карту, хотя я никаких заявок на расторжение ни онлайн ни в отделении не давал. Депо оформлялся в отделении за наличку. Кто то сталкивался с таким? или сейчас эта автолонгация не функционирует?
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v_matsenko
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Додано: Пон 21 жов, 2019 14:46
v_matsenko написав:
у меня сегодня закончился Стандарт Срочный на 12 мес и не пролонгировался , а деньги упали на карту, хотя я никаких заявок на расторжение ни онлайн ни в отделении не давал. Депо оформлялся в отделении за наличку. Кто то сталкивался с таким? или сейчас эта автолонгация не функционирует?
Функционирует. У меня на 6 мес пролонгировался (я забыл выходит флажок нажать)благополучно его закрыл в ручном режиме . Сумма на кдв мгновенно упала.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 15:40
clientage написав: lubopytnaya написав:
Зелена это что?
А то я на данный момент не имею никаких отношений с А-банкой.
У всех моих а-банковских карт уже истек срок действия, придется новые карты открывать. Какие сейчас подводные камни у КДВ и УНИ?
см. viewtopic.php?p=4754081#p4754081
А где у этой Зеленой указан номер карточного счета для СЕП?
Или пополнять её можно лишь в кассе?
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Пон 21 жов, 2019 16:21
lubopytnaya написав: clientage написав: lubopytnaya написав:
Зелена это что?
А то я на данный момент не имею никаких отношений с А-банкой.
У всех моих а-банковских карт уже истек срок действия, придется новые карты открывать. Какие сейчас подводные камни у КДВ и УНИ?
см. viewtopic.php?p=4754081#p4754081
А где у этой Зеленой указан номер карточного счета для СЕП?
Или пополнять её можно лишь в кассе?
Номер счета 29244825503000
Валюта счета UAH
Банк ABANK
МФО Банка 307770
ЕГРПОУ Банка 14360080
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 16:22
lubopytnaya написав: clientage написав: lubopytnaya написав:
Зелена это что?
А то я на данный момент не имею никаких отношений с А-банкой.
У всех моих а-банковских карт уже истек срок действия, придется новые карты открывать. Какие сейчас подводные камни у КДВ и УНИ?
см. viewtopic.php?p=4754081#p4754081
А где у этой Зеленой указан номер карточного счета для СЕП?
Или пополнять её можно лишь в кассе?
в моб приложении Настройки карты-> Реквизиты карты
Счет получателя - котловой. Там и IBAN есть, но зайдет ли по нему не знаю.
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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