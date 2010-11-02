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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1369137013711372>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 22:39

  klug написав:Скажіть, а у веб-версію ломбард додав керування кишмишем чи так і залишилося лише у застосунку?

Кешбек только в приложени
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 07:17

Re: А-Банк

Колеги, а Зелена тільки Віза чи МС теж може бути?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 07:20

Re: А-Банк

  kreuz написав:Колеги, а Зелена тільки Віза чи МС теж може бути?

А есть и Visa? У меня MC.

UPD. Точно, разные могут быть. На сайте:
Тип картки
Картка з безконтактною технологією оплати PayPass або payWave платіжних систем Mastercard и Visa
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 08:27

  ingtrans написав:
  kreuz написав:Колеги, а Зелена тільки Віза чи МС теж може бути?

А есть и Visa? У меня MC.

UPD. Точно, разные могут быть. На сайте:
Тип картки
Картка з безконтактною технологією оплати PayPass або payWave платіжних систем Mastercard и Visa

Дякую. Певно, буде залежати від наявності у відділенні...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:13

  kreuz написав:
  ingtrans написав:
  kreuz написав:Колеги, а Зелена тільки Віза чи МС теж може бути?

А есть и Visa? У меня MC.

UPD. Точно, разные могут быть. На сайте:
Тип картки
Картка з безконтактною технологією оплати PayPass або payWave платіжних систем Mastercard и Visa

Дякую. Певно, буде залежати від наявності у відділенні...


Мені давали на вибір. Взяв Візу.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 13:05

депозит не автолонгируется

у меня сегодня закончился Стандарт Срочный на 12 мес и не пролонгировался , а деньги упали на карту, хотя я никаких заявок на расторжение ни онлайн ни в отделении не давал. Депо оформлялся в отделении за наличку. Кто то сталкивался с таким? или сейчас эта автолонгация не функционирует?
v_matsenko
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:46

  v_matsenko написав:у меня сегодня закончился Стандарт Срочный на 12 мес и не пролонгировался , а деньги упали на карту, хотя я никаких заявок на расторжение ни онлайн ни в отделении не давал. Депо оформлялся в отделении за наличку. Кто то сталкивался с таким? или сейчас эта автолонгация не функционирует?
Функционирует. У меня на 6 мес пролонгировался (я забыл выходит флажок нажать)благополучно его закрыл в ручном режиме . Сумма на кдв мгновенно упала.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:40

  clientage написав:
  lubopytnaya написав:Зелена это что?
А то я на данный момент не имею никаких отношений с А-банкой.
У всех моих а-банковских карт уже истек срок действия, придется новые карты открывать. Какие сейчас подводные камни у КДВ и УНИ?

см. viewtopic.php?p=4754081#p4754081

А где у этой Зеленой указан номер карточного счета для СЕП?
Или пополнять её можно лишь в кассе?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 16:21

  lubopytnaya написав:
  clientage написав:
  lubopytnaya написав:Зелена это что?
А то я на данный момент не имею никаких отношений с А-банкой.
У всех моих а-банковских карт уже истек срок действия, придется новые карты открывать. Какие сейчас подводные камни у КДВ и УНИ?

см. viewtopic.php?p=4754081#p4754081

А где у этой Зеленой указан номер карточного счета для СЕП?
Или пополнять её можно лишь в кассе?

Номер счета 29244825503000
Валюта счета UAH
Банк ABANK
МФО Банка 307770
ЕГРПОУ Банка 14360080
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 16:22

  lubopytnaya написав:
  clientage написав:
  lubopytnaya написав:Зелена это что?
А то я на данный момент не имею никаких отношений с А-банкой.
У всех моих а-банковских карт уже истек срок действия, придется новые карты открывать. Какие сейчас подводные камни у КДВ и УНИ?

см. viewtopic.php?p=4754081#p4754081

А где у этой Зеленой указан номер карточного счета для СЕП?
Или пополнять её можно лишь в кассе?

в моб приложении Настройки карты-> Реквизиты карты
Счет получателя - котловой. Там и IBAN есть, но зайдет ли по нему не знаю.
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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