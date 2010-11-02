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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 жов, 2019 17:20
vollena71 написав:
...Там и IBAN есть, но зайдет ли по нему не знаю.
Заходит и при чём хорошо )))
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Додано: Пон 21 жов, 2019 18:13
Квесторе_поверніться написав:
Номер счета 29244825503000
Валюта счета UAH
Банк ABANK
МФО Банка 307770
ЕГРПОУ Банка 14360080
Спасибо.
Назначение платежа: для зачисления на карту №... , ИНН и ФИО?
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Пон 21 жов, 2019 18:16
lubopytnaya написав:
Назначение платежа: для зачисления на карту №... , ИНН и ФИО?
Так
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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