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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1369137013711372

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 17:20

Re: А-Банк

  vollena71 написав:...Там и IBAN есть, но зайдет ли по нему не знаю.
Заходит и при чём хорошо )))
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 18:13

  Квесторе_поверніться написав:Номер счета 29244825503000
Валюта счета UAH
Банк ABANK
МФО Банка 307770
ЕГРПОУ Банка 14360080

Спасибо.

Назначение платежа: для зачисления на карту №... , ИНН и ФИО?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 18:16

Re: А-Банк

  lubopytnaya написав:Назначение платежа: для зачисления на карту №... , ИНН и ФИО?

Так
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 19:11

  MASolomko написав:
  vollena71 написав:...Там и IBAN есть, но зайдет ли по нему не знаю.
Заходит и при чём хорошо )))

А яка тут процедура реферального випуску Зеленки?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 19:48

Можно с шарика перекинуть 30к на моню, а с мони на Уни банки? Или частями надо?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:00

  kreuz написав:
  MASolomko написав:
  vollena71 написав:...Там и IBAN есть, но зайдет ли по нему не знаю.
Заходит и при чём хорошо )))

А яка тут процедура реферального випуску Зеленки?

в мобільному додатку зазначаєте телефон друга, друг отримує зелену, після цього отримаєте по 50 грн. кешбеку
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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