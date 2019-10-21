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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 жов, 2019 17:20
vollena71 написав:
...Там и IBAN есть, но зайдет ли по нему не знаю.
Заходит и при чём хорошо )))
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MASolomko
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Додано: Пон 21 жов, 2019 18:13
Квесторе_поверніться написав:
Номер счета 29244825503000
Валюта счета UAH
Банк ABANK
МФО Банка 307770
ЕГРПОУ Банка 14360080
Спасибо.
Назначение платежа: для зачисления на карту №... , ИНН и ФИО?
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Пон 21 жов, 2019 18:16
lubopytnaya написав:
Назначение платежа: для зачисления на карту №... , ИНН и ФИО?
Так
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 21 жов, 2019 19:11
MASolomko написав: vollena71 написав:
...Там и IBAN есть, но зайдет ли по нему не знаю.
Заходит и при чём хорошо )))
А яка тут процедура реферального випуску Зеленки?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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kreuz
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Додано: Пон 21 жов, 2019 19:48
Можно с шарика перекинуть 30к на моню, а с мони на Уни банки? Или частями надо?
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andreyiskra
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Додано: Пон 21 жов, 2019 20:00
kreuz написав: MASolomko написав: vollena71 написав:
...Там и IBAN есть, но зайдет ли по нему не знаю.
Заходит и при чём хорошо )))
А яка тут процедура реферального випуску Зеленки?
в мобільному додатку зазначаєте телефон друга, друг отримує зелену, після цього отримаєте по 50 грн. кешбеку
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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velvet
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Додано: Вів 22 жов, 2019 05:08
velvet написав:
в мобільному додатку зазначаєте телефон друга...
Друг отримує SMS-повідомлення зі запрошенням, в якому зазначається також хто його запросив.
velvet написав:
...друг отримує зелену, після цього отримаєте по 50 грн. кешбеку
Ну, так було в серпні. Все швидко й онлайн. Зараз же після отримання картки другом чомусь кешбек не налили одразу (у жовтні друг отримував) — розповідають казку щодо нарахування протягом 2 тижнів...
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MASolomko
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Додано: Вів 22 жов, 2019 08:34
MASolomko написав: velvet написав:
в мобільному додатку зазначаєте телефон друга...
Друг отримує SMS-повідомлення зі запрошенням, в якому зазначається також хто його запросив.
velvet написав:
...друг отримує зелену, після цього отримаєте по 50 грн. кешбеку
Ну, так було в серпні. Все швидко й онлайн. Зараз же після отримання картки другом чомусь кешбек не налили одразу (у жовтні друг отримував) — розповідають казку щодо нарахування протягом 2 тижнів...
щось вони деградують... так було в травні, навіть подавав заяву в КЦ про невиплату кешбеку, виплатили десь через тиждень прямо на картковий рахунок...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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velvet
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