Заходит и при чём хорошо )))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 жов, 2019 17:20
Re: А-Банк
Додано: Пон 21 жов, 2019 18:13
Спасибо.
Назначение платежа: для зачисления на карту №... , ИНН и ФИО?
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 21 жов, 2019 18:16
Re: А-Банк
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 21 жов, 2019 19:11
А яка тут процедура реферального випуску Зеленки?
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Додано: Пон 21 жов, 2019 19:48
Можно с шарика перекинуть 30к на моню, а с мони на Уни банки? Или частями надо?
Додано: Пон 21 жов, 2019 20:00
в мобільному додатку зазначаєте телефон друга, друг отримує зелену, після цього отримаєте по 50 грн. кешбеку
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Додано: Вів 22 жов, 2019 05:08
Re: А-Банк
Друг отримує SMS-повідомлення зі запрошенням, в якому зазначається також хто його запросив.
Ну, так було в серпні. Все швидко й онлайн. Зараз же після отримання картки другом чомусь кешбек не налили одразу (у жовтні друг отримував) — розповідають казку щодо нарахування протягом 2 тижнів...
Додано: Вів 22 жов, 2019 08:34
щось вони деградують... так було в травні, навіть подавав заяву в КЦ про невиплату кешбеку, виплатили десь через тиждень прямо на картковий рахунок...
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Додано: Вів 22 жов, 2019 11:14
Зеленка
Може перестарався? І запрошення направив, і лінк, за яким заявку лишив. А прийшла СМС із пропозицією про перевипуск Уні на Зеленку, навіть без імені друга...
Шось швиденько купувати немає потреби? Тут взагалі є якісь правила офіційні на рефералку?
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Додано: Вів 22 жов, 2019 13:53
Re: А-Банк
типу тут є, але Зелену не згадують
+50грн !
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