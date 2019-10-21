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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1370137113721373

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А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 15:15

Кишмиш по депо зимовому. Запитання.
Якщо немає зеленої і Уні з фото, куди можна виплатити бонуси більше 100 грн?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 17:20

  Квесторе_поверніться написав:Кишмиш по депо зимовому. Запитання.
Якщо немає зеленої і Уні з фото, куди можна виплатити бонуси більше 100 грн?

А в самой апликухе есть ли раздел "бонус" и он активен? Если да - то по идее должен дать выбрать выплату на одну из имеющихся в наличии карт
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 17:22

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:Кишмиш по депо зимовому. Запитання.
Якщо немає зеленої і Уні з фото, куди можна виплатити бонуси більше 100 грн?

А в самой апликухе есть ли раздел "бонус" и он активен? Если да - то по идее должен дать выбрать выплату на одну из имеющихся в наличии карт

Розділу немає. Кажуть що його прикручують тільки до Зеленої або Уні з фото.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 17:39

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:Кишмиш по депо зимовому. Запитання.
Якщо немає зеленої і Уні з фото, куди можна виплатити бонуси більше 100 грн?

А в самой апликухе есть ли раздел "бонус" и он активен? Если да - то по идее должен дать выбрать выплату на одну из имеющихся в наличии карт

Розділу немає. Кажуть що його прикручують тільки до Зеленої або Уні з фото.

Як тоді знаєте, що бонуси уже нараховані? Чи є можливість ініціювати виплату через гарячу лінію?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 17:41

Re: А-Банк

  klug написав:Як тоді знаєте, що бонуси уже нараховані? Чи є можливість ініціювати виплату через гарячу лінію?

Нічого не знаю. Гаряча лінія каже хто не має Зеленої чи Уні з фото, тому кишмиш не положено?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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