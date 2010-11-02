Кишмиш по депо зимовому. Запитання.
Якщо немає зеленої і Уні з фото, куди можна виплатити бонуси більше 100 грн?
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Додано: Вів 22 жов, 2019 15:15
Кишмиш по депо зимовому. Запитання.
Якщо немає зеленої і Уні з фото, куди можна виплатити бонуси більше 100 грн?
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Додано: Вів 22 жов, 2019 17:20
Додано: Вів 22 жов, 2019 17:22
Розділу немає. Кажуть що його прикручують тільки до Зеленої або Уні з фото.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 22 жов, 2019 17:39
Як тоді знаєте, що бонуси уже нараховані? Чи є можливість ініціювати виплату через гарячу лінію?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 22 жов, 2019 17:41
Re: А-Банк
Нічого не знаю. Гаряча лінія каже хто не має Зеленої чи Уні з фото, тому кишмиш не положено?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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