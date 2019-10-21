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А-Банк
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Додано: Вів 22 жов, 2019 15:15
Кишмиш по депо зимовому. Запитання.
Якщо немає зеленої і Уні з фото, куди можна виплатити бонуси більше 100 грн?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 22 жов, 2019 17:20
Квесторе_поверніться написав:
Кишмиш по депо зимовому. Запитання.
Якщо немає зеленої і Уні з фото, куди можна виплатити бонуси більше 100 грн?
А в самой апликухе есть ли раздел "бонус" и он активен? Если да - то по идее должен дать выбрать выплату на одну из имеющихся в наличии карт
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Flamingo
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Додано: Вів 22 жов, 2019 17:22
Flamingo написав: Квесторе_поверніться написав:
Кишмиш по депо зимовому. Запитання.
Якщо немає зеленої і Уні з фото, куди можна виплатити бонуси більше 100 грн?
А в самой апликухе есть ли раздел "бонус" и он активен? Если да - то по идее должен дать выбрать выплату на одну из имеющихся в наличии карт
Розділу немає. Кажуть що його прикручують тільки до Зеленої або Уні з фото.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 22 жов, 2019 17:39
Квесторе_поверніться написав: Flamingo написав: Квесторе_поверніться написав:
Кишмиш по депо зимовому. Запитання.
Якщо немає зеленої і Уні з фото, куди можна виплатити бонуси більше 100 грн?
А в самой апликухе есть ли раздел "бонус" и он активен? Если да - то по идее должен дать выбрать выплату на одну из имеющихся в наличии карт
Розділу немає. Кажуть що його прикручують тільки до Зеленої або Уні з фото.
Як тоді знаєте, що бонуси уже нараховані? Чи є можливість ініціювати виплату через гарячу лінію?
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klug
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Додано: Вів 22 жов, 2019 17:41
klug написав:
Як тоді знаєте, що бонуси уже нараховані? Чи є можливість ініціювати виплату через гарячу лінію?
Нічого не знаю. Гаряча лінія каже хто не має Зеленої чи Уні з фото, тому кишмиш не положено?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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Вів 22 жов, 2019 15:14
ShOV
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