RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1371137213731374>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 15:15

Кишмиш по депо зимовому. Запитання.
Якщо немає зеленої і Уні з фото, куди можна виплатити бонуси більше 100 грн?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29810
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 17:20

  Квесторе_поверніться написав:Кишмиш по депо зимовому. Запитання.
Якщо немає зеленої і Уні з фото, куди можна виплатити бонуси більше 100 грн?

А в самой апликухе есть ли раздел "бонус" и он активен? Если да - то по идее должен дать выбрать выплату на одну из имеющихся в наличии карт
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3143
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 17:22

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:Кишмиш по депо зимовому. Запитання.
Якщо немає зеленої і Уні з фото, куди можна виплатити бонуси більше 100 грн?

А в самой апликухе есть ли раздел "бонус" и он активен? Если да - то по идее должен дать выбрать выплату на одну из имеющихся в наличии карт

Розділу немає. Кажуть що його прикручують тільки до Зеленої або Уні з фото.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29810
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 17:39

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:Кишмиш по депо зимовому. Запитання.
Якщо немає зеленої і Уні з фото, куди можна виплатити бонуси більше 100 грн?

А в самой апликухе есть ли раздел "бонус" и он активен? Если да - то по идее должен дать выбрать выплату на одну из имеющихся в наличии карт

Розділу немає. Кажуть що його прикручують тільки до Зеленої або Уні з фото.

Як тоді знаєте, що бонуси уже нараховані? Чи є можливість ініціювати виплату через гарячу лінію?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3664
З нами з: 18.08.14
Подякував: 189 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 17:41

Re: А-Банк

  klug написав:Як тоді знаєте, що бонуси уже нараховані? Чи є можливість ініціювати виплату через гарячу лінію?

Нічого не знаю. Гаряча лінія каже хто не має Зеленої чи Уні з фото, тому кишмиш не положено?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29810
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:03

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Нічого не знаю. Гаряча лінія каже хто не має Зеленої чи Уні з фото, тому кишмиш не положено?
Тоже такого мнения. От того и спросил есть ли раздел в апликухе. А стесняюсь спросить - "зеленку" оформить принципиально не?
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3143
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:05

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:Як тоді знаєте, що бонуси уже нараховані? Чи є можливість ініціювати виплату через гарячу лінію?

Нічого не знаю. Гаряча лінія каже хто не має Зеленої чи Уні з фото, тому кишмиш не положено?


я б не спішив із бонусним депо якщо нема тилів (карти куди можна вивести бонус)

а раптом хтось гляне і скаже - не положено?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6244
З нами з: 01.06.14
Подякував: 196 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:08

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:Нічого не знаю. Гаряча лінія каже хто не має Зеленої чи Уні з фото, тому кишмиш не положено?
Тоже такого мнения. От того и спросил есть ли раздел в апликухе. А стесняюсь спросить - "зеленку" оформить принципиально не?

Є Уні з лімітом і Уні без ліміту - зручно користуватись.
А при перевипуску хочуть перевипускати Уні з лімітом і невідомо як ліміт трансформують - вишу під прокляттям Михалича.
Ну і невідомо чи Уні без ліміту заберуть (на гарячій лінії грозяться що заберуть) чи ні.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29810
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:43

Зеленка

Шановне панство! Докладаю.

Клієнтові, що мав лише Уні без ліміту, прикрутили Зелену до цього рахунку замість цієї картки, тож тепер безлімітної нема :( Ліміт дали 10к, тільки я не зрозумів, чи одразу, чи поетапно після узгодження замовлення, підвищили з 5к.

Іншому клієнту, що мав дві Уні, безлімітну лишили, а замість лімітної прикрутили Зелену. Тому є обидві :)

Дали лише МС, Візи наче з грудня обіцяють, а там хто зна... За рефералкою кажуть, що КБ дають лише за нових клієнтів, інакше й не чекайте. Ну нічого, буду гарячку мучити (або вона мене), бо ще ж треба вибивати КБ за переказ 10к з ПУМБи на А для Зимових депозитів, котрі вдалося відкрити десь з третьої спроби через помилки в Скруджа. Ризикнув депозити розмістити поперед випуску Зеленої, побачимо, що з того вийде. Доречі, розділ з КБ з'явився лише після випуску Зеленої зовсім без оновлення додатку.

Якось так...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1847
З нами з: 10.12.07
Подякував: 120 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:48

Re: А-Банк

Кстати, народ довольно активно получает Зеленые. Сегодня пока был в банке 2 человека получили и 1 менял что-то (не видел что) на Зеленую.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 151
З нами з: 31.07.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1371137213731374>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, jay2004, Lost, MASolomko, ramaz, Slx, valya, Vorlon і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3526, 3527, 3528
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35271 4361632
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 жов, 2019 19:13
novichok
Идея Банк 1 ... 1649, 1650, 1651
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16501 2345338
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 жов, 2019 18:15
Квесторе_поверніться
Альфа-Банк 1 ... 7778, 7779, 7780
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
77790 9185211
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 жов, 2019 18:12
stasr2019

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (15636)
22.10.2019 20:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.