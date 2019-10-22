Кишмиш по депо зимовому. Запитання.
Якщо немає зеленої і Уні з фото, куди можна виплатити бонуси більше 100 грн?
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Додано: Вів 22 жов, 2019 15:15
Кишмиш по депо зимовому. Запитання.
Якщо немає зеленої і Уні з фото, куди можна виплатити бонуси більше 100 грн?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 22 жов, 2019 17:20
Додано: Вів 22 жов, 2019 17:22
Розділу немає. Кажуть що його прикручують тільки до Зеленої або Уні з фото.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 22 жов, 2019 17:39
Як тоді знаєте, що бонуси уже нараховані? Чи є можливість ініціювати виплату через гарячу лінію?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 22 жов, 2019 17:41
Re: А-Банк
Нічого не знаю. Гаряча лінія каже хто не має Зеленої чи Уні з фото, тому кишмиш не положено?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 22 жов, 2019 18:03
Re: А-Банк
Додано: Вів 22 жов, 2019 18:05
я б не спішив із бонусним депо якщо нема тилів (карти куди можна вивести бонус)
а раптом хтось гляне і скаже - не положено?
+50грн !
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Додано: Вів 22 жов, 2019 18:08
Є Уні з лімітом і Уні без ліміту - зручно користуватись.
А при перевипуску хочуть перевипускати Уні з лімітом і невідомо як ліміт трансформують - вишу під прокляттям Михалича.
Ну і невідомо чи Уні без ліміту заберуть (на гарячій лінії грозяться що заберуть) чи ні.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 22 жов, 2019 18:43
Зеленка
Шановне панство! Докладаю.
Клієнтові, що мав лише Уні без ліміту, прикрутили Зелену до цього рахунку замість цієї картки, тож тепер безлімітної нема :( Ліміт дали 10к, тільки я не зрозумів, чи одразу, чи поетапно після узгодження замовлення, підвищили з 5к.
Іншому клієнту, що мав дві Уні, безлімітну лишили, а замість лімітної прикрутили Зелену. Тому є обидві :)
Дали лише МС, Візи наче з грудня обіцяють, а там хто зна... За рефералкою кажуть, що КБ дають лише за нових клієнтів, інакше й не чекайте. Ну нічого, буду гарячку мучити (або вона мене), бо ще ж треба вибивати КБ за переказ 10к з ПУМБи на А для Зимових депозитів, котрі вдалося відкрити десь з третьої спроби через помилки в Скруджа. Ризикнув депозити розмістити поперед випуску Зеленої, побачимо, що з того вийде. Доречі, розділ з КБ з'явився лише після випуску Зеленої зовсім без оновлення додатку.
Якось так...
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Додано: Вів 22 жов, 2019 18:48
Re: А-Банк
Кстати, народ довольно активно получает Зеленые. Сегодня пока был в банке 2 человека получили и 1 менял что-то (не видел что) на Зеленую.
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