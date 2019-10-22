В мене Віза - з 01,10,2019.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 жов, 2019 18:52
В мене Віза - з 01,10,2019.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Вів 22 жов, 2019 19:08
Може це в нас регіональні складнощі або просто Візи швидше розібрали. Грець з ним, мені картка більше для колекції, Візу хтів хіба для диверсифікації, бувають фішки саме від Візи, як припече, може й перевипустимо на неї МС...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
|