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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1371137213731374

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:52

  kreuz написав:
Дали лише МС, Візи наче з грудня обіцяють, а там хто зна...


В мене Віза - з 01,10,2019.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 19:08

  jay2004 написав:
  kreuz написав:
Дали лише МС, Візи наче з грудня обіцяють, а там хто зна...


В мене Віза - з 01,10,2019.

Може це в нас регіональні складнощі або просто Візи швидше розібрали. Грець з ним, мені картка більше для колекції, Візу хтів хіба для диверсифікації, бувають фішки саме від Візи, як припече, може й перевипустимо на неї МС...
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kreuz
 
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