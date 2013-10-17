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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 жов, 2019 18:52
kreuz написав:
Дали лише МС, Візи наче з грудня обіцяють, а там хто зна...
В мене Віза - з 01,10,2019.
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jay2004
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Додано: Вів 22 жов, 2019 19:08
jay2004 написав: kreuz написав:
Дали лише МС, Візи наче з грудня обіцяють, а там хто зна...
В мене Віза - з 01,10,2019.
Може це в нас регіональні складнощі або просто Візи швидше розібрали. Грець з ним, мені картка більше для колекції, Візу хтів хіба для диверсифікації, бувають фішки саме від Візи, як припече, може й перевипустимо на неї МС...
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kreuz
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Додано: Вів 22 жов, 2019 20:25
Квесторе_поверніться написав:
Є Уні з лімітом і Уні без ліміту - зручно користуватись.
А при перевипуску хочуть перевипускати Уні з лімітом і невідомо як ліміт трансформують - вишу під прокляттям Михалича.
Ну і невідомо чи Уні без ліміту заберуть (на гарячій лінії грозяться що заберуть) чи ні.
При перевыпуске уни на зеленку скоринг не проводится, лимит не уменьшается, счет остается тем самым. У меня была уни-с-фото и уни без лимита. Менять не хотел. Но горячка в очередной раз выдала версию, что мне рефералку за приведенного человека с июля не выплачивают якобы потому что у меня нет зеленки. Пошел менять - лимит оставили, уни-без-лимита не тронули, но сказали как закончится то усьо. В общем теперь все то же что и было но вместо уни-с-фото стала зеленка. Опыт буквально двухнедельной давности. Бонус кстати так и не выплатили до сих пор ;(
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Flamingo
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Додано: Вів 22 жов, 2019 20:37
Flamingo написав: Квесторе_поверніться написав:
Є Уні з лімітом і Уні без ліміту - зручно користуватись.
А при перевипуску хочуть перевипускати Уні з лімітом і невідомо як ліміт трансформують - вишу під прокляттям Михалича.
Ну і невідомо чи Уні без ліміту заберуть (на гарячій лінії грозяться що заберуть) чи ні.
При перевыпуске уни на зеленку скоринг не проводится, лимит не уменьшается, счет остается тем самым. У меня была уни-с-фото и уни без лимита. Менять не хотел. Но горячка в очередной раз выдала версию, что мне рефералку за приведенного человека с июля не выплачивают якобы потому что у меня нет зеленки. Пошел менять - лимит оставили, уни-без-лимита не тронули, но сказали как закончится то усьо. В общем теперь все то же что и было но вместо уни-с-фото стала зеленка. Опыт буквально двухнедельной давности. Бонус кстати так и не выплатили до сих пор ;(
Якщо так, то все ок. Можна змінити...і рубати кишмиш.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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