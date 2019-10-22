В мене Віза - з 01,10,2019.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 жов, 2019 18:52
В мене Віза - з 01,10,2019.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 19:08
Може це в нас регіональні складнощі або просто Візи швидше розібрали. Грець з ним, мені картка більше для колекції, Візу хтів хіба для диверсифікації, бувають фішки саме від Візи, як припече, може й перевипустимо на неї МС...
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Додано: Вів 22 жов, 2019 20:25
Re: А-Банк
При перевыпуске уни на зеленку скоринг не проводится, лимит не уменьшается, счет остается тем самым. У меня была уни-с-фото и уни без лимита. Менять не хотел. Но горячка в очередной раз выдала версию, что мне рефералку за приведенного человека с июля не выплачивают якобы потому что у меня нет зеленки. Пошел менять - лимит оставили, уни-без-лимита не тронули, но сказали как закончится то усьо. В общем теперь все то же что и было но вместо уни-с-фото стала зеленка. Опыт буквально двухнедельной давности. Бонус кстати так и не выплатили до сих пор ;(
Додано: Вів 22 жов, 2019 20:37
Якщо так, то все ок. Можна змінити...і рубати кишмиш.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 21:22
про ліміт КБ банк забув написати, якщо пульнути 1М, АБ вистоїть?
+50грн !
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Додано: Сер 23 жов, 2019 10:22
Re: А-Банк
В вэб версии при оформлении депо выдает ошибку. В моб приложении не вижу +1%. Что делать? Когда в приложении будет видно +1%?
Додано: Сер 23 жов, 2019 10:27
Re: А-Банк
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