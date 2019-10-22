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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1372137313741375>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:52

  kreuz написав:
Дали лише МС, Візи наче з грудня обіцяють, а там хто зна...


В мене Віза - з 01,10,2019.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 19:08

  jay2004 написав:
  kreuz написав:
Дали лише МС, Візи наче з грудня обіцяють, а там хто зна...


В мене Віза - з 01,10,2019.

Може це в нас регіональні складнощі або просто Візи швидше розібрали. Грець з ним, мені картка більше для колекції, Візу хтів хіба для диверсифікації, бувають фішки саме від Візи, як припече, може й перевипустимо на неї МС...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 20:25

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Є Уні з лімітом і Уні без ліміту - зручно користуватись.
А при перевипуску хочуть перевипускати Уні з лімітом і невідомо як ліміт трансформують - вишу під прокляттям Михалича.
Ну і невідомо чи Уні без ліміту заберуть (на гарячій лінії грозяться що заберуть) чи ні.

При перевыпуске уни на зеленку скоринг не проводится, лимит не уменьшается, счет остается тем самым. У меня была уни-с-фото и уни без лимита. Менять не хотел. Но горячка в очередной раз выдала версию, что мне рефералку за приведенного человека с июля не выплачивают якобы потому что у меня нет зеленки. Пошел менять - лимит оставили, уни-без-лимита не тронули, но сказали как закончится то усьо. В общем теперь все то же что и было но вместо уни-с-фото стала зеленка. Опыт буквально двухнедельной давности. Бонус кстати так и не выплатили до сих пор ;(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 20:37

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:Є Уні з лімітом і Уні без ліміту - зручно користуватись.
А при перевипуску хочуть перевипускати Уні з лімітом і невідомо як ліміт трансформують - вишу під прокляттям Михалича.
Ну і невідомо чи Уні без ліміту заберуть (на гарячій лінії грозяться що заберуть) чи ні.

При перевыпуске уни на зеленку скоринг не проводится, лимит не уменьшается, счет остается тем самым. У меня была уни-с-фото и уни без лимита. Менять не хотел. Но горячка в очередной раз выдала версию, что мне рефералку за приведенного человека с июля не выплачивают якобы потому что у меня нет зеленки. Пошел менять - лимит оставили, уни-без-лимита не тронули, но сказали как закончится то усьо. В общем теперь все то же что и было но вместо уни-с-фото стала зеленка. Опыт буквально двухнедельной давности. Бонус кстати так и не выплатили до сих пор ;(

Якщо так, то все ок. Можна змінити...і рубати кишмиш.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 21:22

про ліміт КБ банк забув написати, якщо пульнути 1М, АБ вистоїть? :lol:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:22

Re: А-Банк

В вэб версии при оформлении депо выдает ошибку. В моб приложении не вижу +1%. Что делать? Когда в приложении будет видно +1%?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:27

Re: А-Банк

  andreyiskra написав:Что делать?

В веб-версии нажимайте зеленую кнопку "Вiдкрити депозит" и не выбирайте вкладку "Открыть депозит".
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:45

Спасибо, с компа увидел, с мобилы в вэб не видел
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:19

Сьогодні переоформити депо з 3х на 12 міс вже не дає, навіть кнопки немає...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:24

  greenozon написав:про ліміт КБ банк забув написати, якщо пульнути 1М, АБ вистоїть? :lol:

А можна конкретніше звідки пуляти?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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