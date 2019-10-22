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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2019 11:38
kreuz написав:
Сьогодні переоформити депо з 3х на 12 міс вже не дає, навіть кнопки немає...
Ну так в связи с НГ-аХцией (+1%) Шапито и запретил подобные продляШки
Несите новые от 10К
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 23 жов, 2019 11:45
andreyiskra написав:
В вэб версии при оформлении депо выдает ошибку. В моб приложении не вижу +1%. Что делать? Когда в приложении будет видно +1%?
ну не видно, то ладно
а дает ли с застосунку этот 1%?
кто-то рискнул попробовать?
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Додано: Сер 23 жов, 2019 11:49
https://a-bank.com.ua/static/news/promo ... ock_ua.pdf
kreuz написав:
Сьогодні переоформити депо з 3х на 12 міс вже не дає, навіть кнопки немає...
Жадность и Отвага!
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Додано: Сер 23 жов, 2019 11:52
Квесторе_поверніться написав: greenozon написав:
про ліміт КБ банк забув написати, якщо пульнути 1М, АБ вистоїть?
А можна конкретніше звідки пуляти?
поділюсь як спробую
на меншій сумі
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Додано: Сер 23 жов, 2019 11:57
Акция “Зимовий запас” будет длиться по 15.01.2020
И всё это время никто ничего не переоформит с надбавкой, если сумма вклада меньше 10К
Жадность и Отвага!
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