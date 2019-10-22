RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1372137313741375

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:38

  kreuz написав:Сьогодні переоформити депо з 3х на 12 міс вже не дає, навіть кнопки немає...

Ну так в связи с НГ-аХцией (+1%) Шапито и запретил подобные продляШки
Несите новые от 10К :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29345
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2347 раз.
Подякували: 3386 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:45

  andreyiskra написав:В вэб версии при оформлении депо выдает ошибку. В моб приложении не вижу +1%. Что делать? Когда в приложении будет видно +1%?


ну не видно, то ладно
а дает ли с застосунку этот 1%?
кто-то рискнул попробовать? :)
v57
 
Повідомлень: 2317
З нами з: 14.03.10
Подякував: 84 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:49

  kreuz написав:Сьогодні переоформити депо з 3х на 12 міс вже не дає, навіть кнопки немає...


Зображення
https://a-bank.com.ua/static/news/promo ... ock_ua.pdf
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3921
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:52

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:про ліміт КБ банк забув написати, якщо пульнути 1М, АБ вистоїть? :lol:

А можна конкретніше звідки пуляти?


поділюсь як спробую
на меншій сумі
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6251
З нами з: 01.06.14
Подякував: 196 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:57

Акция “Зимовий запас” будет длиться по 15.01.2020
И всё это время никто ничего не переоформит с надбавкой, если сумма вклада меньше 10К
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3921
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:15

Переоформлення карт по строку

Прошу нагадати: переоформлення карт по строку - тільки в рідному відділенні, чи будь-якому ?
Doda
 
Повідомлень: 141
З нами з: 23.11.11
Подякував: 34 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1372137313741375
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, Vorlon, Кочевник і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1650, 1651, 1652
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16510 2346351
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 жов, 2019 13:29
greenozon
Альфа-Банк 1 ... 7782, 7783, 7784
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
77831 9188094
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 жов, 2019 13:27
Кочевник
ОТП БАНК 1 ... 619, 620, 621
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6201 1408422
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 жов, 2019 13:12
uaprofi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.