А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2019 11:38
kreuz написав:
Сьогодні переоформити депо з 3х на 12 міс вже не дає, навіть кнопки немає...
Ну так в связи с НГ-аХцией (+1%) Шапито и запретил подобные продляШки
Несите новые от 10К
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Сер 23 жов, 2019 11:45
andreyiskra написав:
В вэб версии при оформлении депо выдает ошибку. В моб приложении не вижу +1%. Что делать? Когда в приложении будет видно +1%?
ну не видно, то ладно
а дает ли с застосунку этот 1%?
кто-то рискнул попробовать?
v57
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Додано: Сер 23 жов, 2019 11:49
kreuz написав:
Сьогодні переоформити депо з 3х на 12 міс вже не дає, навіть кнопки немає...
https://a-bank.com.ua/static/news/promo ... ock_ua.pdf
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Додано: Сер 23 жов, 2019 11:52
Квесторе_поверніться написав: greenozon написав:
про ліміт КБ банк забув написати, якщо пульнути 1М, АБ вистоїть?
А можна конкретніше звідки пуляти?
поділюсь як спробую
на меншій сумі
greenozon
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Додано: Сер 23 жов, 2019 11:57
Акция “Зимовий запас” будет длиться по 15.01.2020
И всё это время никто ничего не переоформит с надбавкой, если сумма вклада меньше 10К
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Додано: Сер 23 жов, 2019 13:15
Прошу нагадати: переоформлення карт по строку - тільки в рідному відділенні, чи будь-якому ?
Doda
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Додано: Сер 23 жов, 2019 13:47
Doda написав:
Прошу нагадати: переоформлення карт по строку - тільки в рідному відділенні, чи будь-якому ?
Любое отделение Вас с радостью обслужит.
lubarec
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Додано: Сер 23 жов, 2019 15:02
Інфо з офіційних джерел.
Сума кишмиша по Ахції Зимовий запас
необмежена
.
з 200000 з Уні це 1000 грн. І зразу ж виводяться. Потрібно мати Зелену.
Ше не тестив.
Промокод від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 23 жов, 2019 15:06
Квесторе_поверніться написав:
Інфо з офіційних джерел.
Сума кишмиша по Ахції Зимовий запас
необмежена
.
з 200000 з Уні це 1000 грн. І зразу ж виводяться. Потрібно мати Зелену.
Ше не тестив.
Если за период акции открыть несколько депозитов с предварительным переводом на карту - по всем будет кишмиш?
Бонус к депозиту + 50 грн
Промо-код B2WPL7X
ramaz
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