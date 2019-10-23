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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1373137413751376

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:09

  Квесторе_поверніться написав:Потрібно мати Зелену.

Что значит Зелёную. А Голд с фото разве не достаточно?

И за будущие пополнения открытых вкладов будет кэшбек или нет?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:13

Re: А-Банк

  Vorlon написав:А Голд с фото разве не достаточно?

Достатньо...але зараз такі карти не продають.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:29

Re: А-Банк

  Vorlon написав:И за будущие пополнения открытых вкладов будет кэшбек или нет?

З умов аХції слідує що ні.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29830
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1507 раз.
 
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  #<1 ... 1373137413751376
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