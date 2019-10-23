Что значит Зелёную. А Голд с фото разве не достаточно?
И за будущие пополнения открытых вкладов будет кэшбек или нет?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2019 15:09
Додано: Сер 23 жов, 2019 15:13
Re: А-Банк
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 23 жов, 2019 15:29
Re: А-Банк
З умов аХції слідує що ні.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 23 жов, 2019 19:52
Ну я не дуже то й надіявся, хоч наче комусь це все ж вдалося, але наразі підтвердження не знаходжу, може й намріяв собі...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Сер 23 жов, 2019 19:56
Re: А-Банк
За автолонгацію на 3 міс теж нічого не дали ;(
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Сер 23 жов, 2019 21:02
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