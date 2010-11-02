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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2019 15:09
Квесторе_поверніться написав:
Потрібно мати Зелену.
Что значит Зелёную. А Голд с фото разве не достаточно?
И за будущие пополнения открытых вкладов будет кэшбек или нет?
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Vorlon
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Додано: Сер 23 жов, 2019 15:13
Vorlon написав:
А Голд с фото разве не достаточно?
Достатньо...але зараз такі карти не продають.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 15:29
Vorlon написав:
И за будущие пополнения открытых вкладов будет кэшбек или нет?
З умов аХції слідує що ні.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 23 жов, 2019 19:52
Ну я не дуже то й надіявся, хоч наче комусь це все ж вдалося, але наразі підтвердження не знаходжу, може й намріяв собі...
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Додано: Сер 23 жов, 2019 19:56
За автолонгацію на 3 міс теж нічого не дали ;(
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Додано: Сер 23 жов, 2019 21:02
Квесторе_поверніться написав:
Інфо з офіційних джерел.
Сума кишмиша по Ахції Зимовий запас необмежена
.
з 200000 з Уні це 1000 грн. І зразу ж виводяться. Потрібно мати Зелену.
Ше не тестив.
Шо за источники? Поддержка твердит о 500 грн.
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novichok
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Додано: Чет 24 жов, 2019 08:51
ramaz написав: Квесторе_поверніться написав:
Інфо з офіційних джерел.
Сума кишмиша по Ахції Зимовий запас необмежена
.
з 200000 з Уні це 1000 грн. І зразу ж виводяться. Потрібно мати Зелену.
Ше не тестив.
Если за период акции открыть несколько депозитов с предварительным переводом на карту - по всем будет кишмиш?
Они просто коммисию другого банка возвращают?
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Додано: Чет 24 жов, 2019 09:19
novichok написав: Квесторе_поверніться написав:
Інфо з офіційних джерел.
Сума кишмиша по Ахції Зимовий запас необмежена
.
з 200000 з Уні це 1000 грн. І зразу ж виводяться. Потрібно мати Зелену.
Ше не тестив.
Шо за источники? Поддержка твердит о 500 грн.
Дзвінок з відділення яке виясняло по своїх каналах.
Спочатку теж казали в іншому відділенні про 500 грн.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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